Une appréciation de Nanci Griffith

La mort de Nanci Griffith le 13 août 2021, à l’âge trop jeune de 68 ans, prive le monde d’un esprit vif, d’un observateur avisé de la vie et d’un brillant auteur-compositeur-interprète.

Son décès a été observée avec éloquence et émotion par son amie de longue date Suzy Bogguss, qui a remporté un Top 10 country en 1992 avec “Outbound Plane”, écrit par Griffith avec Tom Russell. “Mon cœur me fait mal, une belle âme que j’aime a quitté cette terre”, a écrit Bogguss sur Instagram.

«Je me sens béni d’avoir de nombreux souvenirs de nos moments ensemble avec presque tout ce qu’elle a jamais enregistré. Je vais passer la journée à me délecter de l’héritage magistral et articulé qu’elle nous a laissé. Repose ma chère amie Nanci Griffith.

De nombreux autres artistes, dont Rosanne Cash, Ron Sexsmith, Kelly Willis et Chris Smither ont rendu hommage à Griffith. Jason Isbell a écrit : « Nanci Griffith a écrit de si belles chansons. Je ne la connaissais pas, mais je crois qu’il doit être vrai qu’elle avait un grand beau cœur. Vous pouvez l’entendre.

Darius Rucker a ajouté : « Aujourd’hui, je suis juste un homme triste. J’ai perdu une de mes idoles. L’une des raisons pour lesquelles je suis à Nashville. Elle m’a époustouflé la première fois que j’ai entendu [‘Mary & Omie,’ from 1984’s Once In A Very Blue Moon]. Et chanter avec elle était ce que je préférais faire.

Dans un communiqué, Gold Mountain Entertainment a déclaré: “C’était le souhait de Nanci qu’aucune autre déclaration officielle ou communiqué de presse ne se produise pendant une semaine après son décès.” Griffith a survécu à deux épisodes de cancer dans les années 1990, mais n’avait pas sorti de nouveau disque depuis Intersection en 2012, enregistré à la maison avec les membres de longue date du groupe Pete et Maura Kennedy.

Griffith était une troubadour texane qui s’est fait connaître grâce aux charmes évocateurs et délicats de sa propre matière. Ironiquement, elle était surtout connue pour une chanson qu’elle n’a pas écrite, “From A Distance” de Julie Gold, qui est devenue une signature de son album à juste titre vénéré Lone Star State Of Mind de 1987, avant que ce ne soit un succès pop pour Bette. Midler aux États-Unis et Cliff Richard au Royaume-Uni.

Mais à ce moment-là, Griffith avait fermement inscrit son propre nom dans le courant dominant de la musique country lorsque Kathy Mattea a emmené son “Love At The Five And Dime” (originaire de Last Of The True Believers) dans le Top 3 country en 1986. La percée Lone Star State Of Mind était la cinquième entrée, et les débuts d’un label majeur, dans un catalogue distingué de 20 LPs couvrant 34 ans. Sa polyvalence embrassait les jolies ballades, le twang du sud et ses propres messages politiques, et faisait d’elle une interprète tout aussi habile.

Cela était particulièrement évident sur Other Voices, Other Rooms, lauréat d’un Grammy de Griffith en 1993, et sa suite en 1998, Other Voices, Too (A Trip Back to Bountiful). En 2006, elle devient même chanteuse flamboyante pour Ruby’s Torch, qui rassemble ses reprises romantiques préférées. Et cela de la part d’une artiste qui, à ses débuts, a été décrite par Rolling Stone comme la « reine de Folkabilly ».

Décrivant son style à sa manière, elle a déclaré au Guardian en 1988: “Vous prenez beaucoup de Woody Guthrie et beaucoup de Loretta Lynn et vous le faites tourner et cela ressort sous le nom de Nanci Griffith.”

Dans le premier des deux entretiens avec cet écrivain, en 2006, Griffith a dit à propos de Ruby’s Torch : . De plus, mon beau-père était un brillant joueur de big band. Pendant que je grandissais, il était le joueur de piano-bar le plus populaire d’Austin, au Texas.

Des chansons de nombreux styles faisaient partie intégrante de l’éducation de Griffith au Texas, bien avant qu’elle ne commence à se produire dans les clubs de la région d’Austin à l’âge de 14 ans à peine. Elle a fréquenté l’Université du Texas et a continué à enseigner à la maternelle, s’engageant tardivement dans une carrière musicale à l’âge de 23 ans.

Après avoir signé chez MCA, Griffith a continué à couvrir et à être couverte : Emmylou Harris et Willie Nelson a enregistré son « Gulf Coast Highway » sur l’album Duets de Harris en 1990. Elle a ensuite reçu le compliment spécial d’être invité par Bob Dylan pour interpréter ses « Boots Of Spanish Leather », qu’elle avait enregistré sur Other Voices, Other Rooms, lors de son concert anniversaire au Madison Square Garden en 1992.

Parlant de la collection de chansons de la torche et de la rapidité avec laquelle elle a été enregistrée, en direct en studio, Griffith a ajouté: «La plupart de mes enregistrements ont été en direct de toute façon, car j’ai une courte durée d’attention. J’aime y entrer, y mettre mon cœur et sortir de là. Même si c’est moi qui joue de la guitare et que je suis le leader de la session, ça se passe toujours de la même manière.

