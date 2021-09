Une approche différente de Leeds citée derrière l’ascension rapide de l’ancienne star de Chelsea

in

La différence de perspectives entre Leeds et Chelsea a été citée après qu’une sensation adolescente a été pressenti pour avoir un impact sur la première équipe cette saison.

Alors que Daniel James et Junior Firpo ont fait les gros titres, Leeds commencé à assurer leur avenir avec une série de signatures sous le radar cet été. Un quatuor d’adolescents ont tous été amenés à Elland Road dans le cadre d’accords permanents.

Le plus accrocheur des quatre était peut-être celui de Chelsea Lewis Bate. Le milieu de terrain, 18 ans, était devenu la cible de plusieurs clubs de Premier League, dont Leeds et West Ham.

Les Blancs ont finalement obtenu sa signature, l’expert Noel Whelan offrant le sur la bonne voie sur la façon dont ils ont pu repousser les intérêts rivaux.

Bate a intégré directement les moins de 23 ans du club et est déjà un habitué de la Premier League 2.

Cependant, le chef de Leeds, Angus Kinnear, a récemment révélé que Bate – ainsi qu’un certain nombre d’autres jeunes talents exceptionnels – aurait probablement des opportunités en équipe première cette saison.

« Nous sommes convaincus que les joueurs au potentiel de Crysencio Summerville, Sam Greenwood, Cody Drameh, Joe Gelhardt et Lewis Bate auront un impact sur l’équipe première au cours de la saison à venir et seront au cœur du succès à moyen terme du club. a déclaré Kinnear via Leeds Live.

Si Bate aurait été accéléré dans la première équipe à Chelsea, personne ne peut le dire avec certitude. Mais les exemples de Conor Gallagher et Billy Gilmour suggèrent que ce scénario aurait été peu probable.

La paire a tous deux été prêtée cette saison avec des joueurs comme N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Jorginho et maintenant Saul Niguez bloquant leur chemin vers la première équipe.

Au lieu de cela, Bate continuera à travailler avec l’entraîneur des moins de 23 ans de Leeds, Mark Jackson, qui façonnera le jeu du jeune pour répondre aux exigences de Marcelo Bielsa.

“Ils sont à ce stade de leur carrière où tout ne sera pas parfait, mais il s’est bien installé”, a récemment déclaré Jackson à propos des premiers progrès de Bate via Leeds Live.

« Il a joué les trois matchs maintenant et il en a une idée. Il a une idée de la façon dont nous nous entraînons, comment nous nous entraînons et les attentes de lui en tant que milieu de terrain, j’en suis sûr, sont différentes de ce qu’il avait à Chelsea.

« Il s’y habitue petit à petit. Il a été vraiment très positif et c’est bien de voir qu’il s’intègre très bien dans le groupe.

« Nous avons un bon groupe ici qui peut s’intégrer. Tout le monde les accueille et les aide. Il bénéficie du soutien du staff, mais nous sommes satisfaits de la façon dont il progresse.

Dix choses que vous ne saviez pas sur le prochain adversaire de l’Angleterre, Andorre



Leeds a tenu bon après avoir rejeté six offres

Pendant ce temps, Leeds United a rejeté plusieurs offres de clubs de championnat pour Sam Greenwood avant la fermeture de la fenêtre de transfert, selon un rapport.

Pas moins de six clubs ont formulé des offres pour l’attaquant de 19 ans ; Leeds a cependant tenu bon. Swansea City et Bournemouth faisaient partie des clubs qui tentaient de débarquer Greenwood, selon Football Insider.

Greenwood, qui a le mieux marqué pour les moins de 23 ans de Leeds la saison dernière, a fait le banc pour la défaite de la première journée à Manchester United.

Le désir de Leeds de garder le talentueux avant-centre a également été égalé par le joueur lui-même. La source affirme que Greenwood, qui a été promu dans l’équipe première la saison dernière, voulait également rester et se développer à Elland Road.

Greenwood est arrivé d’Arsenal à l’été 2020 pour un montant initial de 1,5 million de livres sterling. Cependant, ces frais pourraient doubler si tous les modules complémentaires sont satisfaits.

LIRE LA SUITE: “Je pense qu’il ira” – Leeds a parlé d’un scénario d’horreur qui pourrait voir Man Utd bondir