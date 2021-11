Une approche «étape par étape» pourrait voir le DRS supprimé d’ici 2024

La F1 espère que la conception à effet de sol des challengers de Formule 1 2022 permettra de supprimer progressivement le DRS.

Introduit pour la première fois en 2011, le système de réduction de traînée [DRS] sert à augmenter la vitesse de pointe d’une voiture en ouvrant un volet dans l’aile arrière, ce qui réduit la traînée et permet ainsi à cette voiture de gagner de la vitesse pour se rapprocher de celui qui se trouve devant.

Mais avec l’augmentation des niveaux d’appui sur les voitures de Formule 1 au fil des ans, le DRS est devenu de plus en plus vital pour garantir les dépassements pendant une course.

Cependant, à partir de 2022, des réglementations radicalement modifiées verront les voitures se concentrer sur l’appui aérodynamique par effet de sol, et on espère donc que cela permettra aux voitures de se suivre de plus près sans perdre en performances, et donc de créer plus d’opportunités de dépassement.

En théorie donc, cela devrait alors signifier que le DRS ne serait plus aussi essentiel, et selon Auto Motor und Sport, la FIA espère à terme s’en débarrasser complètement, mais le fera par étapes.

« Si l’objectif de conception des voitures 2022 est atteint et que les retards et les dépassements deviennent plus faciles, alors la Formule 1 veut abolir progressivement le bonus DRS », rapporte Michael Schmidt d’Auto Motor und Sport.

« La situation idéale serait que nous n’ayons plus besoin du tout de DRS », a ajouté Pat Symonds, directeur technique de la Formule 1.

Selon le rapport, ce pourrait être dès 2024 que le DRS sera complètement retiré de la série.

Un problème potentiel avec le diffuseur et d’autres éléments délicats dans les zones inférieures des voitures est également référencé, car le « pas dans le sol » sera supprimé pour ces nouveaux challengers, ce qui signifie que « toutes les parties faisant face à la route auront la même distance au sol ».

Déjà avec les voitures actuelles, nous avons vu à quel point les bordures peuvent causer des dommages, comme en témoignent récemment plusieurs voitures qui ont subi des dommages aux ailes, au sol et aux pneus après avoir traversé les bordures au Qatar.

« L’accent est mis sur les déflecteurs d’air verticaux, qui divisent la partie avant du sol et le diffuseur en différents canaux », déclare Auto Motor und Sport.

Cependant, les équipes ont rejeté le souhait de la Formule 1 de « mettre ces chicanes un peu plus haut pour les protéger », selon Symonds.