Une approche lucrative imminente alors qu’un nouveau prétendant cherche à attirer l’attaquant de Man Utd

Edinson Cavani devrait faire l’objet d’une nouvelle approche ambitieuse pour le débaucher de Manchester United – et sa sortie pourrait être officialisée dès le 1er janvier.

Cavani est avec United depuis l’été 2020, quand ils l’ont attrapé après sa libération par le PSG. Lors de sa première saison dans le football anglais, l’attaquant a marqué 17 buts en 39 matchs. Cela a souligné que, malgré ses années d’avancées, l’attaquant connaît toujours son chemin vers le but.

Cependant, son contrat n’étant que pour une première année, plusieurs prétendants ont commencé à tourner autour de la star uruguayenne. Et avec Boca Juniors apparemment en train de conclure un accord, Cavani a effectué un demi-tour, ayant été convaincu par Cavani de rester un an de plus.

Mais quelques mois plus tard, Cavani retrouve à nouveau son nom dans les gros titres. En effet, les rapports de mercredi ont affirmé Boca le vice-président Juan Roman Riquelme a rouvert les pourparlers pour signer l’attaquant en janvier.

« Il m’a appelé en janvier pour voir s’il pouvait venir », a poursuivi Riquelme. « C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il voulait jouer pour notre club.

« J’espère qu’à un moment donné, nous aurons la chance de le voir célébrer un but à La Bombonera, c’est ce qu’il rêve de se produire. »

Cependant, il semble que Boca ait une sérieuse concurrence pour l’attaquant sous la forme de Palmeiras.

Selon le média Mercado da Bola, la partie brésilienne a une « stratégie » pour signer Cavani à l’expiration de son accord avec les Diables rouges.

Sous la direction de Leila Pereira, ils prévoient de signer une déclaration pour lancer leur nouvelle ère. Et avec les finances pour y arriver, ils chercheraient apparemment à faire de Cavani leur recordman.

En effet, Pereira est prêt à injecter de grosses sommes dans le club et n’est pas découragé par le salaire élevé que Cavani touchera.

Ils pourraient également offrir à Cavani le brassard Palmeriras dans le cadre d’une stratégie intelligente qui, espèrent-ils, sécurisera sa signature et repoussera Barcelone.

Et avec Cavani ayant précédemment exprimé le désir de mettre fin à sa carrière dans son Amérique du Sud natale, on espère de plus en plus que sa signature sera sécurisée.

Ils auraient maintenant l’intention de faire une approche formelle à l’agent de Cavani et seront autorisés à s’entretenir formellement avec lui à partir du 1er janvier.

United exhorté à tirer le meilleur parti de Cavani

Il y a eu des rumeurs de Cavani quitter Man Utd en janvier.

Mais son récent retour sur le devant de la scène peut leur donner des doutes et un expert veut qu’ils l’utilisent au maximum.

« Si vous jouez à Cavani, vous verrez des résultats », a récemment déclaré Frank McAvennie à Football Insider.

« Cavani est un grand attaquant, je le dis depuis des semaines. Il doit commencer.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai interrogé Ole [Gunnar Solskjaer]. C’est tellement évident pour moi.

« Tout cela est choquant, Cavani devrait être là à chaque match.

«Il a marqué des sacs de buts la saison dernière et il vient d’être assis sur le banc pendant la majeure partie de cette saison.

« Jouez simplement avec vos meilleurs joueurs. Je ne comprends pas pourquoi Man United s’appuie sur des joueurs qui n’ont pas fait leurs preuves.

« Certains des gars qui ont joué sont très talentueux mais ils n’ont pas l’expérience de Cavani.

« Il marque des buts, c’est ce qu’il fait. Démarrez-le et vous verrez les résultats.

LIRE LA SUITE: Le nom de Curveball lancé dans la course pour remplacer Solskjaer à Old Trafford