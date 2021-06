Une approche pragmatique de l’Angleterre pourrait ruiner la confiance de l’équipe d’Euros, prévient Rio Ferdinand

Les Three Lions manquaient désespérément de créativité lors de leur match nul 0-0 contre l’Écosse à Wembley vendredi soir, offrant peu de menace malgré l’éventail de talents offensifs disponibles.

L’Angleterre était lente et rigide et le capitaine Harry Kane a encore une fois lutté avant d’être accroché avec son équipe qui avait besoin d’un but.

Le point laisse l’Angleterre deuxième du groupe D avec la République tchèque pour son dernier match à Wembley mardi soir – et Ferdinand a averti qu’un autre affichage lourd pourrait ruiner la confiance sans le temps de la restaurer lors d’un tournoi.

“Il s’agit de prendre de l’élan”, a déclaré Ferdinand à BBC Radio 5 Live.

LIRE LA SUITE

“Soyez pragmatique, obtenez un résultat comme celui que nous avons obtenu hier et obtenez une performance que nous avons obtenue hier à partir d’un style pragmatique et d’un état d’esprit pragmatique et vous regardez la confiance et vous regardez ce que cela fait à l’estime de soi.

“C’est donc l’autre chose que vous devez peser.

“Je pense que vous pouvez tous dire:” Ouais, soyez pragmatique “et en fait d’accord avec le manager, mais en même temps, ces joueurs se promènent, tous regardant les médias sociaux, tous regardant la presse négative à venir Ce n’est pas génial pour la confiance, donc je pense que cela ajoute plus de pression dans ce match.

“Je me sens personnellement assis ici d’être dans une équipe assez pragmatique, assez conservatrice parfois, très rigide.

.

“Je sais ce que cela fait à la confiance, et je sais ce que cela fait à la confiance en soi et à l’estime de soi dans un tournoi.

“Si vous perdez un peu d’estime de soi et de confiance dans un tournoi, il n’y a pas beaucoup de temps pour le récupérer. Vous n’avez pas trois matchs pour essayer de renforcer votre confiance, vous devez récupérez-le immédiatement.

“C’est pourquoi je ne suis pas du tout pragmatique, car je pense simplement que cela peut avoir des effets très négatifs et des effets domino sur d’autres domaines.”