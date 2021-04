Une arme à feu à travers le Royaume-Uni marque la mort du duc d’Édimbourg

g

Des salutations ont été lancées à travers le Royaume-Uni, à Gibraltar et en mer pour marquer la mort du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans.

Le palais de Buckingham a déclaré que Philip était décédé paisiblement dans son sommeil au château de Windsor vendredi, deux mois avant son 100e anniversaire, laissant la reine et la famille royale «pleurer sa perte».

Les batteries de salut ont commencé à tirer 41 coups à un tour toutes les minutes à partir de midi samedi dans des villes comme Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast, ainsi que depuis des navires de guerre de la Royal Navy.

Les navires participant comprenaient le HMS Diamond, le HMS Montrose et le HMNB Portsmouth, tandis que le Royal Gibraltar Regiment s’est joint au salut depuis le territoire britannique d’outre-mer, a déclaré le ministère de la Défense.

Le public a été encouragé à observer les coups de feu, qui sont tirés pour marquer des événements nationaux importants, à la télévision ou en ligne, plutôt que de se rassembler en foule pour regarder à l’extérieur.

Deux de ses fils, le duc d’York et le comte de Wessex, sont arrivés au château de Windsor samedi matin, tandis que le prince de Galles y a rendu visite à sa mère vendredi.

Les détails des funérailles du duc, qui doivent avoir lieu à la chapelle St George, devraient également être publiés ce week-end – mais le verrouillage en cours en Angleterre affectera les plans.

Philip, décrit par la reine comme sa «force et guide constants», était connu pour avoir voulu un minimum de tracas lors de ses funérailles.

Le palais de Buckingham a déclaré: «Pendant la pandémie de coronavirus, et à la lumière des conseils actuels du gouvernement et des directives de distanciation sociale, des arrangements funéraires et cérémoniels modifiés pour Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg sont envisagés par Sa Majesté la Reine. Les détails seront confirmés en temps voulu. »

S’exprimant lors d’un hommage à la BBC vendredi soir, les quatre enfants de Philip se sont souvenus de lui comme d’une personne qui les avait encouragés et soutenus.

Charles a décrit la vie de son père comme une “réalisation étonnante” tandis qu’Edward a déclaré que son père avait un “rôle stimulant” mais l’a mené avec la “flambée extraordinaire”, et n’avait jamais essayé d’éclipser la reine.

La princesse royale a déclaré qu’elle se souviendrait mieux de son père comme étant «toujours là», quelqu’un pour aider à résoudre un problème ou faire rebondir des idées, et le duc d’York a rappelé que Philip lisait à la famille le soir.

Un livre de condoléances en ligne a été ouvert sur le site Web officiel de la famille royale pour que le public publie des hommages personnels, tandis qu’un flot constant de personnes en deuil a laissé des fleurs à l’extérieur du palais de Buckingham et du château de Windsor vendredi.

Le palais a demandé aux membres du public de ne pas se rassembler en foule, en disant: «Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances sont priés de le faire de la manière la plus sûre possible et de ne pas se rassembler dans les résidences royales.»

La monarque peut donner une allocution télévisée à la mémoire de son mari de plus de 70 ans – l’épouse la plus ancienne de l’histoire britannique – mais les détails d’une éventuelle diffusion n’ont pas encore été confirmés.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que Philip resterait dans les mémoires pour son programme de récompense du duc d’Édimbourg, qui avait «façonné et inspiré la vie d’innombrables jeunes», ainsi que son «soutien indéfectible» à la reine.

Le président américain Joe Biden a souligné les «décennies de service public dévoué» du duc, le service de la Seconde Guerre mondiale et les efforts environnementaux pour se souvenir de son héritage.

Pendant les verrouillages de coronavirus, Philip est resté au château de Windsor avec la reine pour leur sécurité, aux côtés d’un personnel réduit surnommé HMS Bubble.

On pense que le couple a passé plus de temps ensemble au cours des 12 derniers mois, à l’abri du virus, puis ils le feraient dans une année normale – un retour aux premières années de leur mariage.

Philip était retourné au château de Windsor le 16 mars pour retrouver la reine après avoir passé un mois à l’hôpital – son plus long séjour.

Il a d’abord été soigné pour une infection, puis a subi une chirurgie cardiaque pour une maladie préexistante.

Des drapeaux de l’Union ont été mis en berne dans toutes les résidences royales en signe de respect et l’abbaye de Westminster – où la reine et Philip se sont mariés en 1947 – a sonné sa cloche de ténor une fois toutes les 60 secondes, 99 fois, vendredi soir.

Une période de deuil est prévue et tous les événements royaux officiels prévus qui s’inscrivent dans cette période sont susceptibles d’être reportés.

Le Cabinet s’est réuni à 17 heures vendredi pour rendre hommage au duc, et le Parlement sera rappelé de ses vacances de Pâques lundi, un jour avant son retour prévu.