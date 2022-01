Un rapport affirme que West Ham United a ouvert des pourparlers sur la possible signature de l’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Hammers sont depuis longtemps à la recherche de renforts offensifs après avoir échoué à remplacer Sébastien Haller il y a 12 mois. David Moyes a fait venir Nikola Vlasic du CSKA Moscou l’été dernier mais il n’a contribué qu’un seul but à ce jour. Les tâches de buteur sont tombées sur les épaules de Michail Antonio, et l’international jamaïcain n’a pas déçu.

Après avoir atteint 10 la saison dernière, il en a déjà empoché neuf en 2021-2022 mais l’ancien homme de Nottingham Forest a besoin d’aide. De nombreux noms ont été évoqués comme cibles possibles cet hiver.

L’attaquant du Borussia Mönchengladbach Breel Embolo a été lié. Le Sunday People a affirmé que la tenue de l’East End avait fermement le joueur de 24 ans sur son radar.

Mais Sky Sports suggère qu’un dialogue a déjà eu lieu avec des représentants de l’homme surnommé « Gabigol ». Le joueur de 25 ans a marqué des buts pour le plaisir dans son Brésil natal, avec 12 des 18 sorties de haut niveau.

Mais il a décroché un nombre incroyable de 33 en 43 apparitions toutes compétitions confondues, dont 10 en 12 sorties en Copa Libertadores. Le retour a alerté de nombreux clubs à travers l’Europe, avec Arsenal, Newcastle et Aston Villa tout pensé pour être enthousiaste.

Cependant, West Ham peut avoir un avantage – Moyes. L’attaquant international brésilien, qui souhaite déménager en Angleterre, regarde tous les matchs des Hammers.

Et on dit qu’il est impressionné par le travail que fait le tacticien écossais au stade de Londres. Cela pourrait bien donner à l’équipe de la capitale un avantage sur ses rivaux pendant la fenêtre actuelle.

Barbosa avec un point à prouver

Gabigol a commencé sa carrière avec Santos avant de rejoindre l’Inter Milan en août 2016. Mais il n’a pas réussi à atteindre les sommets avec les géants de la Serie A, inscrivant un seul but en 10 apparitions.

Le Sud-Américain a été prêté à Benfica mais n’a joué que 13 minutes de football avant de revenir en prêt à Santos. Il a marqué 27 buts pour Alvinegro et 43 la saison suivante après avoir déménagé à Flamengo – également en prêt.

C’est devenu un accord permanent en janvier 2020 et l’as né à Sao Paulo n’a cessé de se renforcer. Cependant, il serait désireux de faire ses preuves en Europe et serait favorable à un passage en Premier League.

West Ham occupe la cinquième place du classement et est désormais une proposition attrayante pour la plupart des joueurs. Ils se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après avoir dominé leur groupe.

LIRE LA SUITE: West Ham rejoint la course Liverpool et Tottenham en course pour la star de Prem au milieu d’une nouvelle étiquette de prix