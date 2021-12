Une armée appelée Warriors – AS.com

Au niveau sportif, c’était la grande fête de Noël 2021… et il a répondu. Pleinement. Les Phoenix Suns (finaliste actuel) et les Golden State Warriors sont les deux meilleures équipes de la saison, des coéquipiers de division et des candidats parfaitement clairs (avec la permission de l’Utah Jazz) pour se retrouver en finale de l’Ouest. Il leur reste un match de saison régulière et ils le joueront le 31 mars. Les Warriors enverront 2-1 dans le duel particulier jusque-là après ce 107-116 qui a un mérite énorme et qu’il a montré que ceux de la Baie ont encore plus d’expérience sur la grande scène. Ils sont, bien sûr, l’impulsion 3.0 (sans Durant, avec Durant, sans Durant) d’une dynastie légendaire. Et ils sont encore une fois la meilleure équipe de la NBA. 27-6 à 26-6 pour les Suns.

Pour les Suns, la défaite est une déception évidente : ils n’avaient plus joué à Noël depuis 2009 (cela met en scène leur retour à la notoriété absolue) alors que leur rival l’a fait pour la neuvième saison consécutive (et onzième des douze dernières). Ils ont joué à domicile, avec une ambiance de play-off dans un Footprint Center qui a parfaitement compris la profondeur de la nuit. Ils avaient remporté 25 de leurs 27 derniers matchs et n’avaient pas perdu contre Devin Booker sur le terrain depuis octobre. Vingt victoires d’affilée avec sa grande star disponible, jusqu’à la nuit où Booker était à peine Booker (13 points sur 19 tirs) malgré les Warriors jouant avec des ailes cassées : Klay Thompson n’est pas encore revenu (il est encore sur le point d’être à période) et sont dans les protocoles COVID Andrew Wiggins et Jordan Poole (également Damion Lee). Épuisé même dans le personnel d’entraîneurs (quatre entraîneurs dans les protocoles) les Warriors ont donné une formidable leçon, la énième.

Monty Williams a parlé après le match d’attitude, du plus grand désir de son rival. C’est quelque chose que les Suns doivent apprendre si les Warriors apparaissent à l’horizon des séries éliminatoires, quelque chose qui semble inévitable en ce moment, même si en NBA, bien sûr, on ne sait jamais. Et moins avec le printemps encore si loin. Parmi les équipes de niveau exceptionnel, maintes fois celle qui impose sa volonté et, avec elle, son style de jeu gagne. C’est arrivé aux Suns lors de la finale 2021 contre Giannis Antetokounmpo et les Bucks, et la même chose peut leur arriver contre ces Warriors qui préservent l’armure compétitive de tant de batailles, beaucoup déjà dans l’histoire de la NBA. Dans des accidents comme celui-ci décider des détails tels que les pertes (13-9, très peu pour les Warriors) ou le rebond d’attaque (9-12), marges légères mais aériennes pour les Warriors dans des territoires que leur rival aurait dû dominer. Además, los Suns descubrieron que todavía tienen que resolver la ecuación casi mística que llevan años intentando resolver todos los rivales de los Warriors: cómo evitar que el partido sea un festín de Stephen Curry sin que se convierta en comida gratis para los compañeros del mejor tirador Histoire.

Curry, en passant, a très bien joué. Brillant au début et leader à la fin, quand Otto Porter est devenu le héros de la nuit. Curry, cela semble incroyable, n’avait jamais atteint 20 points lors de ses matchs de Noël et avait une moyenne de 13,1 sur huit joués avant cela., dans laquelle il a terminé avec 33 (tirs 10/27, triples 7/16), 4 rebonds et 6 passes décisives. Les Suns l’ont fait souffrir, mais ils n’ont pas empêché (même sans Klay, Wiggins, Poole…) des joueurs comme Kuminga (numéro 7 de la dernière draft) et Porter de se faufiler par le trou. Le premier, pur potentiel que les Warriors développent avec soin, a défendu Chris Paul avec beaucoup d’énergie et a ajouté 12 points. Le second, un attaquant qui rêvait même d’être une star à son époque et qui est désormais un luxe dans la rotation de Steve Kerr, a terminé avec 19 points et 6 rebonds, et a enchaîné sept points d’affilée dans l’écart final : 107- 109 à la finale 107-116. Les Suns n’ont pas marqué au cours des trois dernières minutes, les Warriors ayant maximisé les piquets sur une défense mené comme toujours par un Draymond Green exceptionnel (également dans la direction) et qui a trouvé un bulldog parfait en Gary Payton II (qui a également ajouté 14 points et 8 rebonds). De tel bâton telle écharde.

Les Warriors, une turbine de mouvement sans ballon, étaient les Warriors dans un jeu qu’ils dominaient au début, dans lequel ils souffraient bien plus tard, dès que Curry s’assit, et que connu des moments de basket d’un niveau exceptionnel en seconde période. Et l’égalité extrême et le sentiment que c’est la rivalité clé de la saison. Vous ne pouvez pas demander plus. Mais les Suns n’ont pas retrouvé les points habituels de Booker, ils n’ont pas profité de l’avantage des centimètres (quelque chose d’habituel chez les rivaux des Warriors) de DeAndre Ayton (18+7 mais seulement 10 tirs) et ils ne se sont pas entendus moments décisifs au train de Chris Paul, qui a terminé avec 21 points, 6 rebonds et 8 passes décisives.

C’était un grand match et il est difficile de croire que personne qui l’a vu n’ait souhaité que ce soit aussi l’anticipation d’un face-à-face en playofs. Il en reste beaucoup pour cela, mais ce Suns-Warriors avait l’affiche joyau sportif (puisque non médiatique) de la nuit cruciale du 25-D et n’a pas déçu. Pas beaucoup moins. C’était un grand match et les Warriors ont gagné. Une phrase que nous avons eu assez d’écrire ces dernières années.