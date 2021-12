Une arnaque à la redevance musicale aurait volé 20 millions de dollars de redevances à un artiste et à un label indépendant

Deux personnes font face à un certain nombre d’accusations pour avoir prétendument exploité une arnaque aux redevances musicales. Crédit photo : Emiliano Bar

Deux personnes font face à des accusations, notamment de complot et de fraude électronique, pour avoir prétendument utilisé des «semblants frauduleux» et fait de «fausses représentations» pour voler la somme astronomique de 20 millions de dollars en redevances musicales.

Le ministère de la Justice a récemment fait la lumière sur l’acte d’accusation choquant, qui allègue qu’un résident de l’Arizona de 36 ans nommé Jose Teran et un résident de la Floride de 38 ans nommé Webster Batista ont créé une société appelée MediaMuv. Via MediaMuv – dont la présence sur le Web semble avoir été considérablement réduite, se composant actuellement de quelques comptes de médias sociaux inactifs – les accusés auraient collecté plus de 20 millions de dollars, comme mentionné au début.

Cette arnaque présumée a débuté en 2016, selon le communiqué de l’agence gouvernementale, et Teran et Batista auraient « d’abord affirmé qu’ils avaient le droit légal de monétiser plus de 50 000 chansons » à la mi-février 2017. Ensuite, la royauté Des escrocs à l’esprit mental auraient signé des « accords contractuels » avec « deux sociétés tierces », dont les noms ne sont pas divulgués dans le texte, affirmant qu’ils possédaient « des droits légaux sur la musique qu’ils prétendaient contrôler ».

Bien que ces contrats aient prétendument permis aux criminels de se remplir les poches avec des millions de redevances qui n’étaient pas les leurs, les deux « n’ont rien payé aux 30 meilleurs artistes ou à leurs représentants », selon le document et l’acte d’accusation de 30 chefs d’accusation, à la place acheter des « articles haut de gamme tels que des voitures, des bijoux et des biens ».

De plus, le duo d’escrocs « aurait utilisé l’identité d’autres personnes pour faire de fausses déclarations sur la propriété et pour créer la fausse impression que MediaMuv avait d’autres employés ».

Des professionnels de l’application des lois ont arrêté Batista en Floride le jeudi 18 novembre, et s’ils sont reconnus coupables, lui et Teran encourront jusqu’à cinq ans de prison pour les accusations de complot initialement notées, jusqu’à 20 ans derrière les barreaux pour fraude par fil, jusqu’à une décennie pour « blanchiment d’argent transactionnel » et « une peine consécutive obligatoire de 2 ans pour vol d’identité aggravé ». Du côté des amendes, les prétendus artistes escroc des redevances pourraient être contraints de payer jusqu’à 250 000 $ par condamnation pour crime.

Le temps – et les procès pénaux du couple – révéleront des détails supplémentaires sur l’escroquerie et ses spécificités logistiques. Mais en ce qui concerne la façon dont l’opération a pu être portée à l’attention des forces de l’ordre, un compte Twitter, bien nommé « F * CK MEDIA MUV · WEBSTER BATISTA (YENDDI) », a commencé à lancer toutes sortes de critiques en espagnol contre MediaMuv. en janvier 2018.

Des photos des criminels présumés (ainsi que des membres de leur famille) posant avec des bijoux et des voitures d’apparence chère aux images d’avis de droit d’auteur sur YouTube que les artistes auraient reçus de MediaMuv concernant leur propre musique (celle des artistes), le compte a publié un nombre substantiel de messages tout au long de 2018, 2019 et jusqu’en 2020. (Il est intéressant de noter que les plaintes font référence à une troisième personne qui aurait été impliquée dans le crime allégué, mais le communiqué du MJ ne mentionne pas la partie.)

Ajoutant l’insulte à la blessure – et attirant davantage l’attention sur l’arnaque – les captures d’écran téléchargées sur le profil Twitter semblent montrer que Batista avait publié sur les réseaux sociaux des messages odieux comme « Ils détestent ma vie parce qu’ils le veulent! » et « La seule personne qui peut changer votre vie, c’est vous.!! [sic] Commencé par le bas maintenant nous sommes ici. #buts dans la vie. »

Ce dernier semble avoir inclus une image des escrocs présumés au «travail» dans un garage et, en dessous, un plan différent de Batista debout à côté d’une nouvelle voiture, un texte superposé indiquant «La vraie définition du travail acharné !!!!!! «