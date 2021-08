Une artère principale qui conserve son attrait de rue principale – WWD

Atlantic Avenue à Brooklyn n’a peut-être pas le côté cool de Grand Street dans le quartier branché de Williamsburg ou le large éventail de DUMBO sur le front de mer de Brooklyn, mais ce n’est qu’une question de temps.

Atlantic Avenue a une concentration de petites boutiques de voisinage uniques avec des offres sophistiquées, souvent exotiques, de mode, de maison et de nourriture – un tronçon pratiquement ininterrompu de près de la Brooklyn Queens Expressway s’étendant vers l’est sur sept pâtés de maisons, de Henry à Nevins Streets.

Parmi les magasins se trouvent le petit Ella Crown Bakehouse, 149 Atlantic Avenue, populaire pour ses riches biscuits aux pépites de chocolat et ses tasses de café gratuites ; la Hatchet Outdoor Supply Co., 77 Atlantic Avenue, pour des vêtements de sport, des équipements et des accessoires de marque tendance pour hommes ; Page Sargisson, 347 Atlantic Avenue, pour des bijoux fins fabriqués à la main à partir d’or 18 kt recyclé, de saphirs arc-en-ciel et de diamants conçus sur place ; Primary Essentials, 372 Atlantic Avenue, qui propose des bougies, des courtepointes et d’autres produits pour la maison d’artisans locaux, et l’apothicaire Jao Social Club, 357 Atlantic Avenue, qui a une large distribution en gros.

Il existe également plusieurs établissements d’alimentation et de boissons du Moyen-Orient, comme Damascus Bread and Pastry Shop, 195 Atlantic Avenue, vendant des pitas et d’autres pains traditionnels depuis 1930; Sahadi’s, le marché alimentaire du Moyen-Orient situé au 187 Atlantic Avenue depuis 73 ans, et le Yemen Cafe and Restaurant, 176 Atlantic Avenue. Ils ont tous deux des deuxièmes emplacements à Brooklyn.

Le bloc entre Hoyt et Bond Streets a un mélange de magasins vintage, de consignation et d’ameublement, tels que Horseman Antiques, 351 Atlantic Avenue, un rappel des années où l’avenue était un type de destination différent.

“C’était tous des antiquaires quand j’ai déménagé ici pour la première fois”, a déclaré Marcia Patmos, une designer qui possède M. Patmos au 380 Atlantic Avenue.

Ces magasins de meubles d’occasion anciens et poussiéreux ont pour la plupart disparu et ont été remplacés par des établissements de mode, de maison et de décoration d’intérieur contemporains, indépendants, tels que le magasin M. Patmos. Il vend un mélange de mode vintage contemporaine et durable, y compris des cardigans en cachemire, au prix de 425 $, et des robes longues, au prix de 265 $, conçues par Patmos. Il existe également une gamme de produits et de prix d’autres marques qui ne sont pas trop distribués, comme les sandales Coclico et les robes en coton Nymane.

Marcia Patmos à l’intérieur de la boutique M. Patmos.

La transformation de cette section ouest d’Atlantic Avenue – qui sépare les quartiers de Boerum Hill et Cobble Hill du côté sud de Brooklyn Heights et du centre-ville de Brooklyn du côté nord – fait partie de la gentrification de l’arrondissement et du développement résidentiel et commercial régulier au cours des dernières décennies. En direction de l’est vers le Barclays Center et Atlantic Terminal, il y a une poignée de détaillants à grande surface, notamment Trader Joe’s, Marshalls, 7-Eleven et Michaels crafts, apportant plus d’attrait de masse à la région. Le grand site de Barneys New York au 194 Atlantic Avenue, fermé depuis août 2019, reste vacant et pourrait très bien être repris par une autre grande surface. Il y a des rumeurs selon lesquelles Amazon s’intéresse à Atlantic Avenue, peut-être avec un Amazon Go ou peut-être même l’un des nouveaux grands magasins de petit format qu’il envisage de lancer.

Dans cette partie de Brooklyn, « le commerce de détail d’Atlantic Avenue a deux facettes », a observé Brandon Singer, fondateur et PDG de Retail by Mona, une société de crédit-bail et de conseil immobilier. « Tout ce couloir du Barclays Center est resté solide. Il y a une vitesse de transaction, et avec l’émergence des Brooklyn Nets comme l’une des meilleures équipes de la ligue, c’est vraiment devenu un foyer majeur au cours des deux dernières années. Sephora a ouvert ses portes à Atlantic Terminal en 2019. Dave & Busters a signé un bail pour emménager. Les vêtements Snipes ont ouvert sur Flatbush Avenue en face de Barclays, et Chick-fil-A et Shake Shack y ont deux de leurs meilleurs magasins. Beaucoup de chaînes nationales sont à la recherche du marché. Les entreprises sportives y regardent toutes. Mais lorsque vous vous rapprochez de l’East River, la culture du commerce de détail change. C’est totalement des magasins maman-et-pop locaux.

Singer a déclaré que les loyers de détail de Barclays se situent dans la fourchette basse de 200 $ le pied carré, et qu’à mesure que l’on avance vers l’ouest le long de l’avenue Atlantic, les loyers chutent à environ 75 $ à 100 $ le pied carré.

Mud Australia, la boutique d’Atlantic Avenue pour la céramique haut de gamme.

Daniel Hodges, PDG et fondateur de Retail Store Tours, vient d’étendre son programme à Brooklyn, explorant des concepts nouveaux et différents sur Atlantic Avenue, Industry City, Williamsburg et DUMBO.

Les commerçants d’Atlantic Avenue qu’il met en avant partagent plusieurs caractéristiques. « Le premier est le contact humain. Le personnel est formé à l’écoute, à l’empathie et à l’orientation client. La deuxième chose est la conception du magasin – l’éclairage, l’agencement, l’architecture – chacun raconte une histoire de marque.

« Chacun des propriétaires a une histoire entrepreneuriale captivante. Consignment Brooklyn a été lancé il y a 18 ans par le propriétaire qui vidait son placard », a déclaré Hodges. Et ce qui est intéressant, a-t-il ajouté, c’est que plusieurs des propriétaires se mettent en réseau pour partager des techniques de marketing ou des préoccupations en matière de sécurité et de santé. « La plupart de leurs affaires sont soutenues par des gens qui vivent dans la région. Les revenus sur l’Atlantique ne sont pas soumis au tourisme. C’est en partie tiré par le marché local, mais il y a aussi beaucoup d’architectes d’intérieur qui viennent chercher des idées, pour concevoir les maisons ou les immeubles de bureaux d’autres personnes.

Eva Dayton a ouvert Consignment Brooklyn en 1999. Elle était auparavant coordinatrice visuelle chez Giorgio Armani et Canali, et son magasin, qui vend des vêtements d’occasion de marques telles que Celine, Prada, Levi’s et Isabel Marant, en est le reflet. « Même si je vends des vêtements d’occasion, je voulais que mon magasin soit propre et moderne. De plus en plus de gens viennent à Brooklyn pour faire du shopping et passer des heures ici », sur Atlantic Avenue. « Ils veulent s’assurer qu’ils sont rassasiés. Ils ne veulent rien manquer.

Eva Dayton devant son magasin, Consignment Brooklyn.

« Il y a une masse critique ici. Nous avons suffisamment de bonnes boutiques ici pour que le voyage en vaille la peine. Ce sont des magasins uniques que vous ne voyez pas aller et venir. Ils sont hautement organisés par des professionnels, des femmes puissantes avec 10, 20 ans d’expérience », a déclaré Mary Jo Pile, propriétaire de Collier West, 10 ans, qui exploite trois magasins contigus. Il y a le principal Collier West, au 377a Atlantic Avennue, qui vend des meubles vintage et antiques, des œuvres d’art originales, des cadeaux, des lustres, des produits pour le bain et le corps, des bougies et des bijoux ; le Collier West Rugery au 377 Atlantic Avenue, et le Collier West Annex, 375 Atlantic Avenue, qui est une galerie d’art tournante pour les peintures, gravures, photographies et gravures.

« Les affaires en juillet étaient en fait plutôt bonnes. Août jusqu’à présent est OK. Nous avons commencé à recevoir des voyageurs nationaux. Les gens nous trouvent définitivement », a déclaré Pile, ancien vice-président exécutif d’Express and Aeropostale. « Nous recevons définitivement plus de Manhattanites, et de nombreux habitants découvrent le quartier qui était tellement habitué à travailler à Manhattan et à s’y promener pour faire du shopping. Nous recevons également beaucoup de scénographes et de décorateurs d’intérieur et nous recevons beaucoup de touristes japonais. Ils sont intrépides.

« Le quartier a définitivement évolué. Tant de nouveaux appartements ont été construits dans la région et ils ne sont pas bon marché. Nous ne nous occupons pas seulement d’un groupe, et je ne dirais pas que ce sont les un pour cent. C’est probablement les 10 pour cent.

«Je n’aurais pas survécu à cette pandémie si mes propriétaires n’avaient pas été aussi compréhensifs, j’ai deux propriétaires. Quand j’ai fermé, j’ai donné 50 pour cent de loyer. Au fur et à mesure que les affaires montaient en puissance, j’ai donné un pourcentage plus élevé, puis nous avons renégocié. C’est une relation locataire-propriétaire complètement différente de celle que vous avez avec un centre commercial. Il y a de bonnes et de mauvaises choses à ce sujet, mais la plupart sont meilleures. Il y a un être humain à qui vous pouvez parler, et la plupart comprennent ce que les gens peuvent se permettre de payer. Je dois payer des salaires, acheter des biens, payer un loyer, des services publics. La pandémie était une réinitialisation. Je ne reviens pas à ce que je payais auparavant, car nous avons renégocié et le reverrons le 1er janvier. Nous n’avons pas beaucoup décollé, peut-être 10 ou 15 pour cent.

Pile a également déclaré qu’il existe un groupe « ad hoc » de commerçantes entre Hoyt et Bond Streets. « Nous partageons des textes. Entrez et sortez prendre un café, et si quelqu’un a une question, à propos de cette application ou de quelque chose, c’est un peu comme si vous aviez votre propre groupe de soutien. Les gens sont très généreux avec le partage, ce qui rend le bloc meilleur. Vous n’obtenez pas cela dans le commerce de détail.

Consignment Brooklyn a une présentation soignée et ordonnée, contrairement à d’autres magasins de vêtements d’occasion.

« Il y a eu une migration importante de SoHo vers Brooklyn. Beaucoup de professionnels de la création vivent maintenant à Brooklyn et c’est vraiment ma clientèle », a déclaré Michele Varian de la boutique du 400 Atlantic Avenue qui porte son nom. Son magasin vend des oreillers, des luminaires, des paniers, du papier peint, des meubles, de la vaisselle, des bijoux, de l’art, de la céramique et des cadeaux. « Je conçois et fabrique une grande partie de l’éclairage, des coussins, du papier peint et quelques meubles. L’éclairage est créé en bas dans le magasin, qui emploie un fabricant à temps plein pour l’éclairage et une couturière pour les oreillers.

« Je crois vraiment que le commerce de détail réussi est le genre de commerce de détail qui s’intègre dans le mode de vie des gens. Nous faisons partie de la communauté résidentielle, ce qui est tout à fait ce qu’elle était à SoHo. J’habite à SoHo. C’est devenu touristique. On nous a volé nos rues pendant la journée, mais c’est un beau quartier quand il n’est pas envahi par les gens.

Varian a déménagé son magasin de SoHo juste avant la pandémie, en janvier 2020. «Je ne peux pas surestimer à quel point c’était important. J’ai eu le magasin à SoHo pendant 20 ans. C’était comme si mon propriétaire était mon patron. Je paie 30 pour cent de ce que je payais à SoHo. Si j’étais encore à SoHo, je serais en faillite.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui, selon elle, rend Atlantic Avenue distinctif, Varian a déclaré : « Les vitrines historiques sont très frappantes, mais dans ces vitrines, vous avez les propriétaires sur place », apportant leurs goûts et préférences personnels au marchandisage et à la décoration. « Il s’agit d’une expérience de vente au détail plus traditionnelle qui remonte aux temps anciens », a déclaré Varian. « Vous voyez des gens que vous connaissez. Vous avez des conversations et des relations avec le personnel du magasin. Il y a des gens partageant les mêmes idées et beaucoup de mes clients et beaucoup de gens d’Atlantic Avenue recherchent des choses qu’ils ne peuvent pas trouver ailleurs. C’est une clientèle exigeante qui a soif de choses qu’elle n’a pas vues en ligne.

Michele Varian dans son magasin sur Atlantic Avenue à Brooklyn.