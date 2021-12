Une artiste autodidacte élève les femmes à travers ses peintures multidimensionnelles

Ashley Mudge

*(Par Lem Satterfield) – Les problèmes d’identité ont longtemps troublé Ashley Mudge, « en raison de ma sœur et moi avons tous deux des pères différents et étant la seule personne de couleur dans ma famille. »

Quand Mudge avait 26 ans, elle partit à la recherche de son père biologique. Quand elle a rencontré l’homme qu’elle pensait être lui, sa réponse l’a bouleversée. « Il m’a dit qu’il savait le jour de ma naissance que je n’étais pas sa fille.

Mudge, maintenant âgé de 35 ans, déclare : « L’art est la seule chose qui me sort de moi-même, et mon activité, Art by Ash, me permet de calmer le bruit et de transférer tout ce que je ressens et pense de ma tête et de mon cœur à ma toile. «

Mudge, qui vit avec son partenaire, Kimberly Mazzochi, à Silver Spring, Maryland, a parlé avec Zenger de son parcours cathartique, dans lequel la créativité a conduit à une entreprise thérapeutique et rentable.

Zenger : Quelle est l’origine et le nom de votre entreprise ?

Ashley Mudge: Art by Ash est le nom de mon entreprise. À l’origine, j’allais l’appeler Splash Of Color By Ashley. J’ai commencé par peindre des maisons. J’obtenais et faisais tous ces travaux en solo. Il n’y avait pas beaucoup de femmes dans l’entreprise, alors j’ai décidé de faire connaître mon nom.

Alors que les maisons de peinture se transformaient en toiles de peinture, Splash Of Color By Ashley est devenu Art by Ash. Je n’avais jamais dessiné ou peint de manière artistique jusqu’à ce que je sois entré dans un programme de désintoxication pour alcooliques et toxicomanes. C’est là que j’ai trouvé ce cadeau il y a trois ans.

Pendant le mouvement Black Lives Matter, Ashley Mudge a peint cette pièce. « J’ai décidé de laisser la pièce sans titre », dit Mudge. « Cela parle de lui-même. » (Avec l’aimable autorisation d’Ashley Mudge)

Zenger : En quoi consiste exactement Art by Ash ?

Boue: Je suis un artiste autodidacte. Je dessine et peins principalement des images de femmes. J’ai été commissionné pour des peintures murales, des dessins de tatouage, des portraits d’animaux et des collages.

Je suis extrêmement passionnée par la création de peintures texturées multidimensionnelles qui célèbrent la libération des femmes. Je pense que chaque femme est sa propre toile unique.

J’aime pouvoir recréer la beauté des femmes à travers ma propre perception.

Zenger : Y a-t-il des projets dont vous êtes le plus fier ?

Boue: Je suis extrêmement fier de l’exposition d’art Heal… jusqu’au 8 janvier 2022…. à Washington, DC, ainsi qu’un spectacle que j’ai fait à Brooklyn, New York … . L’exposition d’art Heal est organisée par Marlon Powell… et l’exposition est ouverte au public. Des visites privées sont également proposées.

Zenger : À quelles activités avez-vous participé en grandissant?

Boue : En grandissant, j’ai toujours été impliqué dans le sport. J’ai fait de l’athlétisme, je faisais partie de l’équipe de natation communautaire, je montais à cheval, je jouais au basket-ball et je participais au kung-fu. Ma mère et ma sœur, Shannon, m’ont toujours soutenu et m’ont influencé.

Ma mère s’asseyait à son chevalet et peignait quand Shannon et moi étions jeunes. Shannon est allée à l’école d’art et a commencé à sculpter. Chacun a été une influence majeure et un soutien énorme. Ma mère et son mari, Joe Spanolo, m’ont aidé à conduire une collection des miens du Maryland à New York le week-end du 29 septembre.

Zenger : Souhaitez-vous discuter de votre origine ethnique?

Boue: J’ai fait face à des problèmes d’identité, car ma sœur et moi avons des pères différents et étant la seule personne de couleur dans ma famille.

En grandissant à l’adolescence, on m’a dit que j’étais en partie amérindienne et c’est pourquoi ma peau est devenue sombre au soleil et pourquoi mes cheveux étaient bouclés. Ma mère, Liz, est d’origine caucasienne.

Mon père biologique était inconnu presque toute ma vie. À l’âge de 26 ans, dans l’espoir de le retrouver, je l’ai recherché et je l’ai trouvé. Je lui ai parlé et il m’a dit qu’il savait le jour de ma naissance que je n’étais pas sa fille. Il m’a dit que mon père était un homme noir et que c’était un bon vieux garçon blanc. Ses mots exacts. C’est le catalyseur qui m’a décidé à explorer mes ancêtres à l’âge de 29 ans.

Lorsque mes résultats sont revenus, j’ai découvert que j’étais à 47 % d’ascendance africaine et à 52 % d’ascendance européenne. Aucune trace d’Amérindien. Je suis toujours en mission pour retrouver mon père biologique.

Zenger : Cela a-t-il joué un rôle dans votre motivation à commencer à peindre, et votre travail a-t-il servi de quelque manière que ce soit à une méthode thérapeutique de canalisation vers la paix intérieure et la sérénité ?

Boue: L’art est la seule chose qui me fait sortir de moi-même. Je suis capable de calmer le bruit et de transférer tout ce que je ressens et pense de ma tête et de mon cœur à ma toile. L’art est une forme d’expression. J’essaie de ne pas en faire une forme d’opinion.

La peinture de l’arbre représente la lignée d’où je viens – et que nos voix se font enfin entendre concernant la violence infligée par les forces de l’ordre. J’ai décidé de laisser la pièce sans titre. Cela parle de lui-même.

Cette peinture de Diana Ross est « proche et chère à mon cœur », dit Ashley Mudge. (Avec l’aimable autorisation d’Ashley Mudge)

Une autre pièce qui me tient à cœur est une peinture que j’ai peinte sur Dianna Ross. Tout le monde a son icône — Marilyn Monroe et Audrey Hepburn. Ce sont principalement des femmes blanches. Alors où était mon icône de couleur ? Diane Ross. En fait, j’ai commencé à coiffer et à modeler mes cheveux comme elle l’a fait. J’ai vraiment apprécié sa beauté. J’admire vraiment sa créativité et l’impact qu’elle a eu.

Zenger : Comment votre fondement spirituel a-t-il influencé votre décision de devenir entrepreneur ?

Boue: Spirituellement, je veux faire ce que j’aime et être payé pour cela – et c’est un artiste. Payé parce que j’ai besoin de gagner ma vie pour survivre. Cependant, l’art pour moi n’est pas une question d’argent.

Peindre mes expériences et me connecter avec les autres à travers l’art m’a permis de découvrir qui je suis et ce que je veux être dans ma carrière. La guérison spirituelle est le bénéfice du travail que je fais.

Zenger : Kimberly a-t-elle été favorable?

Boue: Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point mon partenaire Kimberly a été une inspiration et un soutien infinis. Kimberly est la voix de la raison. Chaque fois que j’étais vaincu ou que je pensais que je devais abandonner, elle intervenait, me disant qu’il fallait du travail pour réaliser les rêves et continuer à avancer.

Kimberly a été là à mes côtés tout le temps. Devenir le seul soutien de famille, afin que je puisse poursuivre mes rêves. Je ne serais pas là où je suis sans Kimberly.

Mudge peut être contacté sur Ashley-Mudge.pixels.co, Instagram @ashm118 et Tik Tok @artbyash7. Elle a également une boutique sur Etsy : BloodlineArtStudio.

Edité par Judith Isacoff et Fern Siegel

