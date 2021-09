Une association de lésions cérébrales demande l’interdiction de la boxe après la mort de la mexicaine Jeanette Zacarías Zapata

in

L’association britannique de défense des personnes atteintes de lésions cérébrales Headway a de nouveau demandé l’interdiction de la boxe après la mort d’une adolescente mexicaine de 18 ans, Jeanette Zacarías Zapata, qui a été mise KO lors d’un combat au Canada le week-end dernier qui a entraîné sa mort.

Connu sous le nom de « Chiquitaboom », le jeune boxeur a dû être transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi un KO dévastateur au quatrième tour de Marie Pier Houle lors du gala international GVM à Montréal, ce qui a provoqué une grave crise d’épilepsie. Malheureusement, il n’a pas pu y résister.

« Cette tragédie pourrait être évitée. Cette vie précieuse n’a pas dû être écourtée “Peter McCabe, PDG de Headway, a déclaré dans un communiqué. “Ne vous y trompez pas : cette tragédie se répétera encore et encore jusqu’à ce que la boxe soit interdite”, ils ont condamné.

Selon le site Izquierdazo, l’organisation présidée par Peter McCabe et quelques autres a présenté une enquête parlementaire sur les commotions cérébrales dans le sport. McCabe se demande pourquoi la boxe n’est pas soumise à un examen plus sévère.

« Nous avons demandé, si les commissions parlementaires et les organes sportifs envisagent des interdictions ou des limites pour diriger les ballons dans le football, pourquoi continuons-nous à permettre aux gens de se frapper à plusieurs reprises la tête avec force ? »a souligné McCabe.

Et fermé : « Nous expliquons les conséquences, comme nous le faisons à plusieurs reprises depuis des décennies. Et pourtant, personne ne semble disposé à aborder les dangers clairs, évidents et inacceptables de la boxe. »

