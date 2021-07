Une association de police claque le comité du 6 janvier et les syndicats repoussent les mandats de vaccination – RedState ⋆ 10z viral

Il est tentant de se sentir découragé face au comité théâtral des législateurs progressistes lié à la violation du Capitole du 6 janvier et au tout nouveau mandat de masque d’intérieur annoncé jeudi par l’administration Biden. Mais il est important de reconnaître que la portée excessive est une réaction à ce à quoi l’administration Biden et les progressistes de la Colline sont confrontés : ils sont déjà en train de perdre sur des fronts assez sérieux.

L’Association nationale de la police, une organisation à but non lucratif qui prétend défendre les forces de l’ordre face au financement du mouvement policier, a qualifié le comité du 6 janvier de “spectacle canin et poney” et a déclaré que le théâtre du comité supplantait les histoires d’officiers. blessé lors des émeutes nationales de Black Lives Matter / Antifa de l’été dernier à travers le pays.

«Les émeutes de 2020, nous ne pouvons pas simplement dire que toute l’affaire George Floyd était mauvaise et c’est ce à quoi les flics doivent faire face, puis regardez ces quatre hommes en pleurs parler de leurs expériences, ignorant des milliers et des milliers de policiers, ignorant leurs sentiments et leurs expériences et leurs blessures », a-t-elle déclaré. Brantner Smith a également fustigé le mouvement « definancer la police » pour avoir déshumanisé les agents des forces de l’ordre, et elle a fait valoir que les politiques édictées prétendument dans le but de sauver des vies noires font le contraire. “C’est déchirant”, a-t-elle déclaré. « J’ai des flics qui préfèrent retourner en Irak plutôt que de continuer à travailler dans la rue, juste à cause des énormes quantités de sang et de corps et de tout ce qu’ils traitent que les gens ne voient pas. “Cela fait des ravages”, a-t-elle déclaré. « Nous avons déjà eu une crise de santé mentale de policiers dans ce pays avant George Floyd, et maintenant la hausse des suicides de policiers atteint un niveau de crise. »

Les syndicats de police, bien que généralement plus favorables aux officiers témoignant lors des audiences du comité, ont également critiqué il y a un mois la direction de la police du Capitole pour leurs échecs le 6 janvier.

Le chef du syndicat de la police du Capitole des États-Unis a appelé le chef par intérim Yogananda Pittman à se retirer mercredi après un rapport conjoint du comité sénatorial sur l’émeute pro-Trump du 6 janvier. Gus Papathanasiou, président du comité du travail de la police du Capitole des États-Unis, a déclaré que le rapport montrait que Pittman et d’autres hauts dirigeants n’avaient pas correctement préparé leurs officiers avec l’équipement et les renseignements nécessaires pour répondre à la violation, ni même communiqué avec leurs officiers pendant l’attaque. arrivait. « Le moment est venu pour les cadres supérieurs qui nous ont fait défaut de se tenir à l’écart. Il ne suffit pas de faire des boucs émissaires les autres », a déclaré Papathanasiou dans un communiqué. “Les plus responsables, y compris le chef par intérim Pittman qui était en charge du renseignement avant l’insurrection, doivent se retirer pour le bien du département”, a-t-il déclaré. “Comme l’a révélé le rapport du Sénat, notre leadership nous a fait défaut et nous avons payé un prix horrible.”

Ces derniers temps, les progressistes ont également ressenti le recul de leurs amis syndicaux historiquement fiables sur d’autres questions importantes, notamment les mandats de vaccination évoqués à la fois par l’administration Biden et des villes bleu foncé comme New York et des États comme la Californie.

Les syndicats d’employés du secteur public à New York repoussent les dictats nouvellement annoncés exigeant que les travailleurs se fassent vacciner contre le COVID-19 ou se soumettent à des tests réguliers de dépistage du virus. Le maire de New York, Bill de Blasio, un démocrate, a annoncé lundi que les employés publics de la Big Apple devaient être complètement vaccinés d’ici la mi-septembre, car ils seraient tenus de se faire tester pour le coronavirus chaque semaine. Les responsables notent qu’il ne s’agit pas d’un mandat car les employés ont le choix, mais certains employés et syndicats disent que la mesure va trop loin et marque les droits des travailleurs. Le président de la section locale 2507 du FDNY EMS, Oren Barzilay, a fustigé la décision du maire à la suite de la nouvelle, affirmant que son syndicat – qui représente les 4 300 travailleurs du SMU de la ville – les a pris par surprise avec cette décision. « La ville et le maire ne peuvent tout simplement pas ignorer les libertés civiles de la main-d’œuvre », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Les syndicats sont vraiment, vraiment exaspérés que le maire ait imposé cela à tout le monde », a déclaré le président du syndicat des travailleurs de l’assainissement, Harry Nespoli, au New York Times.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, menacé de rappel, a annoncé lundi que tous les travailleurs devraient être vaccinés ou testés chaque semaine pour le COVID, ce qui a suscité de vives réprimandes de la part de l’un des plus grands syndicats du pays, le SEIU.

Richard L. Brown, président de la section Service Employees International Union qui représente 43% de la Californie, environ 238 000 employés de l’État, a déclaré dans une vidéo publiée en ligne qu’il était consterné par l’annonce de M. Newsom et que la nouvelle politique de l’État violait la vie privée de ses membres. et les droits à la santé.

En résumé, alors que Biden et les législateurs progressistes choisissent les crises, réinstituent des mandats et font pression pour les vaccinations obligatoires, ce sont des groupes irritants qui ont eu tendance à voter démocrate dans le passé. Cela pourrait indiquer que la portée excessive est peut-être déjà allée trop loin, ce qui devrait constituer une élection de mi-mandat intéressante si la nation peut conserver sa santé mentale collective aussi longtemps.