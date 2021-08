Une athlète biélorusse parle à CNN de la semaine qui a changé sa vie

in

La situation de l’athlète biélorusse qui a demandé l’asile 3:08

. – La sprinteuse biélorusse Kristina Timanovskaya devait participer au 200 mètres féminin aux Jeux olympiques de Tokyo lundi, espérant que son travail acharné la propulserait sur le podium. Au lieu de cela, il est devenu le centre d’attention mondiale pour sa performance hors piste.

Selon Timanovskaya, des représentants de l’équipe nationale biélorusse ont tenté de la forcer à rentrer dans son pays d’origine après qu’elle eut critiqué les autorités sportives dans une publication sur Instagram vendredi. L’athlète de 24 ans, arguant qu’elle avait peur d’être emprisonnée, a refusé de monter à bord du vol en provenance du Japon lundi et a obtenu un visa humanitaire de Pologne le même jour.

Son message sur Instagram n’était pas explicitement politique, mais les athlètes biélorusses ont fait l’objet de représailles, ont été détenus et bannis des équipes nationales pour avoir critiqué le gouvernement après les manifestations massives de l’année dernière contre le président Alexandre Loukachenko.

Le Comité national olympique biélorusse a déclaré que Timanovskaya avait été retirée des Jeux en raison de son “état émotionnel et psychologique”.

CNN s’est entretenu avec Timanovskaya sur le déroulement de leur semaine.

Q : Dites-nous en plus sur le trajet jusqu’à l’aéroport de lundi

Timanovskaïa : Il y avait deux hommes qui m’ont accompagné à l’aéroport. L’un d’eux était un représentant de notre Comité National Olympique et le second était un membre de notre équipe, peut-être un médecin ou un psychologue. Ils ne m’ont rien dit, ils ont juste pris ma valise et m’ont emmené à l’aéroport.

Qu’est-ce qui vous a décidé à ne pas embarquer sur le vol ?

T : Avant de monter dans la voiture, ma grand-mère m’a appelé. Il m’a dit que je ne devais pas retourner en Biélorussie parce que ce n’était pas sûr pour moi là-bas. Il m’a dit qu’ils disaient du mal de moi à la télévision (publique) : que j’étais malade, que j’avais des problèmes psychologiques.

Mes parents ont compris que s’ils disaient ce genre de choses sur moi à la télévision, je ne pourrais probablement pas rentrer chez moi en Biélorussie… Je ne sais pas où ils m’emmèneraient. Peut-être en prison ou, plus probablement, dans un hôpital psychologique.

À l’aéroport, j’ai utilisé une application de traduction sur mon téléphone pour écrire que j’avais besoin d’aide. J’ai trouvé un policier et lui ai montré mon téléphone.

Avez-vous imaginé que tout cela arriverait à la suite de votre publication sur Instagram ?

T : Non. Je n’étais pas d’accord avec la décision de notre entraîneur, qui avait décidé que je devais faire les relais sans mon accord.

Quand j’ai essayé de leur parler, ils m’ont ignoré. Mes entraîneurs ont dit que ce n’était pas leur décision de me renvoyer chez moi, on leur a simplement dit de le faire. Mes entraîneurs ne m’ont pas dit qui leur avait ordonné de me renvoyer chez moi.

Quand avez-vous réalisé que votre vie en Biélorussie ne serait plus jamais la même ?

T : C’est arrivé après avoir reçu l’appel de ma grand-mère. Avant cela, je pensais que je pourrais peut-être rentrer chez moi en toute sécurité. Mais après les déclarations qui ont été faites à mon sujet à la télévision, j’ai réalisé que ce serait dangereux.

J’ai été très surpris que ces déclarations aient été faites à mon sujet à la télévision, puisque je ne parlais pas de politique ou du gouvernement. Ce fut un grand choc.

Je ne veux pas vraiment dire quoi que ce soit sur le président, sur la politique. Je préfère rester en dehors de ce problème. Je veux continuer ma carrière sportive et faire ce que je peux.

Que pensez-vous d’être exclu des Jeux ?

Je suis contrarié qu’on m’ait refusé l’opportunité de participer aux Jeux olympiques. J’étais prêt pour les Jeux, surtout pour le 200 mètres. Ils ont emporté le rêve de participer aux Jeux olympiques. Cette opportunité m’a été enlevée.

Je veux continuer ma carrière sportive. Je pense déjà aux prochains Jeux Olympiques.

Quel est votre message au peuple biélorusse ?

T : N’ayez pas peur, exprimez toujours votre opinion. Nous devons avoir la liberté d’expression et les gens doivent exprimer leur opinion.

Cette interview a été éditée pour en faciliter la compréhension. Kara Fox de CNN a contribué à ce rapport.