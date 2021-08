Une attaque de vandale sur Wikipédia remplit l’encyclopédie virtuelle de croix gammées

in

19/08/2021 à 19h10 CEST

Le vandalisme sur Wikipédia n’est pas un phénomène nouveau, mais un utilisateur a pu ajouter des croix gammées à des dizaines de milliers d’articles. Parmi les pages attaquées et vandalisées figurent celles de dirigeants tels que le président des États-Unis, Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Articles pour les célébrités comme Jennifer Lopez, Ben Affleck et Madonna ont également été touchés.

La personne responsable a édité un modèle qui est utilisé dans environ 53 000 pages, tel que rapporté par Engadget. En tant que tel, le vandalisme altère les pages verrouillées et est censé offrir une meilleure protection contre de telles attaques. Les Les administrateurs de Wikipédia ont résolu le problème peu de temps après son apparition lundi matin. L’utilisateur a été banni indéfiniment.

Un administrateur a noté que les modèles les plus utilisés sont bloqués, mais il semble que certains d’entre eux soient encore modifiables par n’importe qui, ou comme dans ce cas, par un nouvel utilisateur qui effectue d’abord des modifications de bonne foi. Les administrateurs ont protégé certains des modèles les plus courants contre le vandalisme.

L’attaque “inacceptable” “viole un certain nombre de politiques de Wikipédia”, a expliqué un porte-parole de Wikipédia. “La plupart des actes de vandalisme sur Wikipédia sont corrigés en cinq minutes, comme nous l’avons vu aujourd’hui.” Même si le site est immense et en constante évolution, il est encourageant de constater que les administrateurs sont en mesure de détecter et de résoudre rapidement les incidents majeurs de dégradation.