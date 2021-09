Une attaque massive révèle un plan pour réduire les émissions dans l’industrie de la musique

Attaque massive ont publié les conclusions de leur partenariat avec le Tyndall Center for Climate Change Research, proposant une voie réalisable pour le « réassemblage urgent et significatif » de l’industrie de la musique pour lutter contre la crise climatique.

Parmi les changements nécessaires pour des progrès « rapidement accélérés » figurent l’élimination immédiate de l’utilisation des jets privés, le passage au transport électrique pour les concerts et les festivals et, d’ici 2025, la suppression progressive des générateurs diesel dans les festivals. D’autres suggestions incluent des « modèles plug and play pour les sites », qui réduiraient le fardeau du transport du matériel et la normalisation des équipements dans le monde entier, le tout mis en œuvre en collaboration pour soutenir les petits sites aux prises avec l’amélioration de la réglementation.

En plus de lutter contre leurs propres émissions, les sites devraient passer à des «tarifs énergétiques qui soutiennent directement les projets d’énergie renouvelable» afin de «soutenir la décarbonisation globale du réseau électrique», ajoute le rapport. Les artistes doivent planifier leurs tournées en gardant à l’esprit les émissions dès le départ : « une très faible teneur en carbone doit être intégrée à chaque décision », y compris « l’itinéraire, les lieux, les modes de transport, le décor, la conception audio et visuelle, la dotation en personnel et la promotion », note le rapport . Dans l’ensemble de l’industrie, la compensation carbone devrait être un dernier recours, utilisé uniquement lorsque d’autres réductions sont impossibles.

Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, le secteur de la musique live devrait viser zéro émission provenant des bâtiments et des déplacements en surface d’ici 2035, et limiter les émissions de l’aviation à 80% des niveaux de 2019. Les détails sur la façon de mettre en œuvre chaque étape, y compris les objectifs intermédiaires pour les émissions, sont compilés dans une ressource ouverte pour le secteur de la musique live.

Dans un communiqué de presse, Massive Attack Robert “3D” del Naja a souligné que « ce qui compte maintenant, c’est la mise en œuvre. Les grands promoteurs doivent tout simplement en faire plus – il ne faut pas laisser aux artistes le soin de lancer continuellement ces appels publics. Il poursuit en exhortant le gouvernement à agir, notant que, neuf semaines après la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, nous ne sommes toujours pas préparés à «l’ampleur de la transformation requise pour l’économie et la société britanniques. Les entreprises de combustibles fossiles semblent n’avoir aucun problème à obtenir d’énormes subventions du gouvernement, mais où est le plan d’investissement dans la technologie des batteries propres, les infrastructures propres ou l’approvisionnement alimentaire décarboné pour un secteur de la musique live qui génère 4,6 milliards de livres sterling [$6.36 billion] pour l’économie chaque année et emploie plus de 200 000 personnes dévouées ? Cela n’existe tout simplement pas.

