Une attitude de responsabilité sociale tout au long de la vie

Sunil était toujours prêt à offrir des vérités inconfortables à ceux qui étaient au pouvoir. (Image de fichier)

Beaucoup ont déjà écrit sur Sunil Jain, ses merveilleuses qualités en tant que journaliste et en tant qu’être humain, et l’ampleur de la perte due à son décès prématuré et prématuré. Mais j’aimerais utiliser mon espace de colonne pour ajouter aux hommages. Je pense que j’ai rencontré Sunil pour la première fois lorsque j’ai commencé à écrire des chroniques régulières pour le Financial Express. Par la suite, nos interactions ont été électroniques, et exclusivement professionnelles, en dehors des vœux de vacances et, pendant la pandémie, des expressions de préoccupation pour le bien-être mutuel. Mais tout au long de tout cela, il y avait un sentiment de connexion que Sunil a créé, une positivité qui a imprégné toutes ses communications, qui m’a fait sentir que j’écrivais mes chroniques pour lui, et pas seulement pour tous les lecteurs de son journal. Le choc de son décès est difficile à digérer – il doit être plusieurs fois plus important pour ses proches. Outre les aspects personnels, la perte de quelqu’un qui pourrait penser et écrire clairement, et avec détachement, sur les problèmes économiques les plus importants auxquels l’Inde est confrontée est un coup dur pour la sphère intellectuelle du pays. Cette chronique se souviendra de Sunil en réfléchissant à certains de ses écrits.

On ne peut pas remonter trop loin, car il y en a tant, comme il conviendrait au rédacteur en chef d’un grand quotidien financier. Mais je me souviens comment, début décembre 2020, Sunil a écrit un article brillant sur les manifestations des agriculteurs, approfondissant les causes de l’agitation, qui ne résident pas seulement dans les récentes factures agricoles, mais dans l’organisation et la mise en œuvre du système d’approvisionnement en céréales alimentaires. Il a formulé des recommandations claires pour la diversification des cultures au Pendjab et la nécessité pour le Centre de partager le coût de la réalisation de ce changement. Dans les éditoriaux suivants, il a continué à insister sur le besoin de réforme, et a tenu le gouvernement central et le gouvernement des États responsables de l’incapacité à résoudre le problème, tout en reconnaissant les difficultés politiques. Ce n’était qu’un autre exemple de son impartialité dans l’analyse des questions économiques et la formulation de recommandations.

Dans ses écrits sur tant de questions, Sunil a fait preuve d’un manque de dogmatisme et d’une volonté de dénoncer les erreurs ou les lacunes de tous les côtés. Il a plaidé pour une approche plus équitable de la libéralisation du commerce de détail, donnant aux acteurs étrangers une chance de concurrencer les conglomérats locaux. Dans le même temps, lorsque ces géants nationaux étaient attaqués pour des motifs illogiques, il l’a également souligné. Il avait la capacité de flairer les problèmes liés aux règles bureaucratiques trop compliquées et aux conséquences négatives involontaires qu’elles pourraient entraîner, mais il a également critiqué les politiciens pour leur propre tendance à se mêler là où ils ne devraient pas – comme dans les demandes fiscales rétrospectives, qui ont jette un voile sur la volonté d’investir dans certains cas.

Mais Sunil n’était pas non plus un idéologue du marché, d’après ma lecture de ses éditoriaux. Il s’est félicité du programme d’incitation liée à la production (PLI) comme moyen de promouvoir l’investissement dans le secteur manufacturier et la croissance de la production. Mais il l’a également mis dans le contexte de la concurrence mondiale et a souligné certaines des faiblesses qui pourraient résulter de l’ajout d’exigences de localisation. Dans de tels cas, on aurait souvent souhaité que les bureaucrates et les politiciens aient pu consulter Sunil avant leur élaboration de politiques, plutôt que de le faire réagir à des formulations politiques problématiques. Mais bien sûr, le travail d’un journaliste est d’être indépendant, de ne pas être redevable à quiconque au pouvoir et de ne jamais avoir peur de souligner la vérité.

Sunil était toujours prêt à offrir des vérités inconfortables à ceux qui étaient au pouvoir. Il avait perfectionné l’art de le faire d’une manière qui était relativement facile à lire et peut-être à accepter pour ceux qui étaient critiqués. Il a écrit avec éloquence sur les implications plus larges des problèmes qui se sont posés à l’Université d’Ashoka, où il semblait que la pression politique était utilisée pour restreindre la liberté académique. Il a souligné que la réaction excessive du gouvernement aux déclarations de célébrités sur les réseaux sociaux pourrait se retourner contre eux. Il a noté l’échec de la stratégie de vaccination du gouvernement. Ces analyses étaient accompagnées de raisonnement, elles n’étaient pas personnalisées et il y avait toujours une meilleure alternative offerte.

Le dernier éditorial de Sunil était intitulé: «Covid est l’ennemi, pas le gouvernement.» Écrivant avec une forte fièvre et une baisse des niveaux de saturation en oxygène, il souligne les échecs du gouvernement, y compris ceux qui se trouvent tout en haut. Mais il offre une perspective sur des problèmes plus larges de responsabilité sociale et d’échec institutionnel en Inde. Il tient de nombreuses personnes responsables, pas seulement une ou deux. Il souligne également à quel point des réponses positives sont encore possibles et que davantage peut être fait à cet égard, plutôt que de simplement jouer un jeu de blâme. Il n’excuse pas les erreurs et les échecs, dit simplement que la priorité est de prendre des mesures pour contrôler la catastrophe. Malheureusement, Sunil a été victime des multiples échecs de la réponse de l’Inde à la pandémie. Il semble que son attitude de responsabilité sociale ait contribué à lui faire perdre la vie. On rapporte qu’il a retardé son enregistrement à l’hôpital parce qu’il ne voulait pas prendre un lit dont une personne moins bien placée pourrait avoir besoin davantage que lui. Le contraste avec ce que d’autres détenteurs de pouvoir et d’argent ont fait dans ces circonstances saute aux yeux. Tout au long de sa carrière, et même lors de son décès tragique et prématuré, Sunil Jain a incarné le meilleur de l’Inde, un exemple positif pour nous tous.

L’auteur est professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.