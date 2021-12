Une aubaine pour les agriculteurs : détectez désormais la santé du sol en seulement 90 secondes

IIT Kanpur développe un appareil portable d’analyse du sol qui recommande également la dose d’engrais requise

Dans un premier temps, IIT Kanpur a développé un appareil d’analyse de sol portable qui peut détecter la santé du sol en seulement 90 secondes via une application mobile intégrée. Le dispositif d’analyse rapide du sol aidera les agriculteurs individuels à obtenir les paramètres de santé du sol des champs agricoles avec la dose recommandée d’engrais. La technologie intitulée « Dispositif portable d’analyse du sol » ou « Bhu Parikshak » a été transférée à la société agrotechnologique AgroNxt Services dans le but de produire en vrac l’appareil à des fins commerciales, au profit des agriculteurs.

Cette nouvelle invention unique en son genre est basée sur la technologie de spectroscopie proche infrarouge qui fournit un rapport d’analyse du sol en temps réel sur les smartphones avec une application mobile intégrée nommée « Bhu Parikshak » disponible sur Google Play Store. L’appareil peut détecter six paramètres de sol importants; à savoir : l’azote, le phosphore, le potassium, le carbone organique, la teneur en argile et la capacité d’échange cationique. Il recommande également la dose d’engrais requise pour les différentes cultures. L’application est accessible dans plusieurs langues locales et avec une interface utilisateur simple, de sorte que même un étudiant peut facilement gérer l’appareil et l’application mobile. L’appareil peut tester jusqu’à 1 lakh d’échantillons d’analyse de sol, ce qui est la capacité de test la plus élevée d’un appareil d’analyse de sol parmi ses prédécesseurs.

Abhay Karandikar, directeur de l’IIT Kanpur, a déclaré : « Les agriculteurs sont nos gardiens. Mais ils font face à beaucoup de difficultés. L’une de ces difficultés consiste à tester leur sol et à attendre les résultats pendant des jours. » L’invention a été développée par une équipe d’inventeurs de l’IIT Kanpur, composée de Jayant Kumar Singh du département de génie chimique, Pallav Prince, Ashar Ahmad, Yashasvi Khemani et Mohd Aamir Khan. L’idée de l’invention est née de l’observation générale qu’un agriculteur doit attendre jusqu’à quinze jours pour obtenir les cartes de santé du sol des laboratoires d’analyse des sols des districts éloignés.

L’appareil d’analyse de sol portable et sans fil ne nécessite que 5 grammes d’échantillon de sol sec pour détecter les macronutriments présents dans le sol. Une fois le sol versé dans l’appareil de forme cylindrique de 5 cm de long, il se connecte au mobile via Bluetooth et commence à analyser le sol pendant 90 secondes. Après l’analyse, les résultats apparaissent à l’écran sous la forme d’un rapport sur la santé des sols, accessible sur le service cloud Bhu Parikshak avec un identifiant unique. Le rapport est également accompagné d’une dose recommandée d’engrais.

