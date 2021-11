Une augmentation alarmante des cas de dengue secoue Delhi, le Centre étend son aide

Les cas de dengue à Delhi sont passés à plus de 7 100, cette saison, dont près de 5 600 ont été enregistrés rien qu’en novembre (Photo: IE)

Cas de dengue : La situation à Delhi empire, la ville étant témoin d’un pic alarmant de cas de dengue. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a toutefois assuré que la situation s’améliorerait dans les 7 à 10 prochains jours avec le changement de temps. Les experts de la santé ont également noté que la situation de la dengue s’était aggravée cette année par rapport à l’année précédente, car les gens faisaient attention à cette époque en raison des restrictions imposées par le covid-19. Le récent rapport civique, publié lundi, a noté que les cas de dengue à Delhi s’élèvent à plus de 7 100 cette année. Voici les éléments clés à prendre en compte.

Les cas de dengue à Delhi sont passés à plus de 7 100, cette saison, dont près de 5 600 ont été enregistrés rien qu’en novembre, selon un rapport civique publié lundi. Les cas dans la capitale nationale ont considérablement augmenté cette année, aggravant la situation des personnes vivant dans la ville.

La ville a enregistré un total cumulé de 5 277 cas de dengue le 15 novembre. Il s’agit du plus grand nombre de cas enregistrés dans la capitale nationale en un an depuis 2015. Comme pour la dernière semaine, la ville a enregistré 1 850 nouveaux cas. Cependant, aucun nouveau décès n’a été signalé en raison de cette maladie à transmission vectorielle. Un total de 7 128 cas de dengue ont été signalés cette saison jusqu’au 20 novembre. Au cours des années précédentes, le nombre total de cas de dengue signalés était de 4431 (2016), 4726 (2017), 2798 (2018), 2036 (2019) et 1072 (2020) , selon le rapport, selon le rapport civique sur les maladies à transmission vectorielle publié lundi.

« La ville avait été témoin d’une épidémie massive de dengue en 2015, lorsque le nombre de cas de dengue signalés avait franchi les 10 600 en octobre même, ce qui en fait la pire épidémie de la maladie à transmission vectorielle dans la capitale nationale depuis 1996 », selon le communiqué municipal. rapport cité par l’agence de presse PTI.

Le gouvernement de Delhi et la North Delhi Municipal Corporation ont reçu un avis de la Haute Cour concernant un plan d’action pour contrôler l’épidémie de dengue dans la capitale nationale. Neuf États et territoires de l’Union enregistrant des cas de dengue plus élevés (dont Delhi) ont été prolongés avec l’aide du gouvernement central. Le gouvernement a envoyé des équipes de haut niveau pour les accompagner dans les mesures publiques afin de contrôler et gérer la maladie.

Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi, a déclaré qu’avec le changement des conditions météorologiques, les cas de dengue devraient diminuer dans les 7 à 10 prochains jours. Nous surveillons les cas de dengue qui ont augmenté à cette période de l’année. Le temps change et j’espère qu’il sera contrôlé dans les 7 à 10 prochains jours, a déclaré Kejriwal dans un communiqué.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.