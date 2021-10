Une augmentation supersociale de 5,2 millions de dollars bénéficie du soutien de Warner Music Group

Supersocial, développeur de jeux de métaverse axé sur Roblox, a annoncé l’achèvement d’un tour de financement de 5,2 millions de dollars, qui a reçu le soutien d’investisseurs tels que Warner Music Group (WMG) et LightShed Ventures.

Supersocial, qui a été fondé l’année dernière, vient de détailler son augmentation de plusieurs millions de dollars. Initial Capital, basé à Londres et dans la Silicon Valley, a mené le tour, le cofondateur Ken Lamb rejoignant le conseil d’administration de Supersocial. Le communiqué ne révèle pas le montant précis que Warner Music Group a présenté, mais il convient de mentionner que le label Big Three a participé à la série H pré-IPO de 520 millions de dollars de Roblox vers le début de 2021 et a coordonné avec la plate-forme un concert de Twenty One Pilots le mois dernier. .

Gardant ces points à l’esprit, Supersocial souligne d’emblée que les “expériences” qu’il construit “ne sont pas simplement des” jeux “, ce sont des mondes qui illustrent notre approche de la vie dans le métaverse – des mondes qui stimulent la créativité, favorisent l’inclusion et favorisent la prospérité . ”

De plus, Supersocial dit que les membres de son équipe (qui sont basés dans « plus de 20 villes dans 4 pays et 6 fuseaux horaires ») sont « très enthousiastes à l’idée de construire pour Roblox », malgré la prévalence continue des « idées fausses » sur ce que le numérique l’univers “est et ce qu’il fournit vraiment en tant que fr [sic] écosystème.

Sur ce front, Supersocial crée actuellement « plusieurs titres à lancer sur la plate-forme Roblox », tels que Ghostopia (« un RPG multijoueur se déroulant dans un monde hanté où la vie rencontre l’au-delà »). De plus, la startup a créé « Supersocial Labs, une évolution du concept de « cellule » dans les jeux mobiles adaptés aux plateformes de métaverse comme Roblox. » Supersocial Labs lui-même a “plusieurs jeux en cours de développement, qui devraient tous sortir dans un proche avenir”, et la société vise “à construire la Nintendo de l’ère métaverse avec des produits qui ont un impact durable sur les fans”.

Ces faits méritent d’être soulignés, car un certain nombre d’artistes jouent et font la promotion de nouvelles versions dans Roblox et sur différents services.

En plus d’accueillir l’émission Twenty One Pilots susmentionnée, Roblox – qui a réglé son procès avec la NMPA plus tôt cette semaine – a lancé le mois dernier des soirées d’écoute, qualifiant les événements de « nouvelle façon de sortir de la musique ». L’auteure-compositrice-interprète Poppy a fait la promotion de son dernier projet (que les joueurs pouvaient écouter) via une soirée d’écoute inaugurale de Roblox, “en compétition et en créant aux côtés des” fans “tout en répondant aux questions sur l’album”.

Fin 2020, les supérieurs de Warner Music ont vanté le potentiel perçu du jeu en tant qu’outil promotionnel pour la musique, et les neuf premiers mois de 2021 ont vu le grand label partenaire avec la ESports Players League, diriger une série C pour le marché des mods de jeu Overwolf, et frapper un traiter avec Twitch. Enfin, les supérieurs de WMG se préparent à donner vie à leur “liste d’artistes en tant qu’avatars”, notamment en produisant et en distribuant “des êtres virtuels qui facilitent la portée des fans sur des plates-formes immersives et des métavers”.