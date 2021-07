Une aurgrede couleur Superclassique ? : Connaître les cotes du Brésil

09/07/2021 à 19:01 CEST

Ronald Gonçalves

Ce dimanche, Brésil Oui Argentine jouera dans un nouvel épisode de l’histoire Superclassique des Amériques, bien qu’avec une particularité : Ce sera dans le cadre de la finale de la Copa América. Les deux équipes les plus emblématiques du continent se retrouveront dans un match chargé de cabale et de statistiques mais, surtout, avec des attentes incommensurables de bon football.

tout d’abord, L’équipe de Tite arrive en tant qu’actuel défenseur du championnat, étant qu’ils en étaient les conquérants dans sa dernière édition (2019). Après surpasser le Chili (1-0) et au Pérou (1-0) en quarts et demi-finales respectivement, les Auriverdes partent à la recherche de leur dixième America Cup, et son quatrième jusqu’à présent ce siècle.

D’autre part, le groupe dirigé par Lionel scaloni Il arrivera au duel avec une pression irrémédiable dans le dos : l’équipe senior n’a plus remporté de titre depuis 1993, Oui n’ont pas remporté de victoire à Maracana depuis 1998. Aussi, dans les six derniers tomes de la Copa América, l’albiceleste a obtenu quatre vice-champions et une troisième place, bien qu’il continue d’être le propriétaire du titre de sélection avec le plus de trophées de la compétition : 14.

UN SUPERCLASSIQUE À LA COULEUR AURIVERDE

Sur la base de ce qui précède, les bookmakers anticipent la victoire du Brésil, le payer à 2,1 euros. En échange, la conquête de l’Argentine est au prix de 3,75 euros, laissant la cravate à 3 euros. Cependant, ce dernier est un résultat assez extraordinaire dans l’histoire récente entre les deux équipes, étant que leurs 20 derniers matchs sont divisés en 5 victoires argentines, 12 victoires brésiliennes Oui 3 tirages. Même ainsi, de manière récurrente, il existe généralement une variable qui décante le concours d’un côté ou de l’autre et, dans ce cas, cette variable peut être Lionel Messi, qui est le meilleur buteur (4) et assistante maximale (5) du tournoi.

Indépendamment de ce qui précède, la seule chose qui est complètement vraie est que la rencontre entre Brésil Oui Argentine Ce sera celui qu’aucun fan de la discipline ne devrait manquer, alors rappelons-nous que le prochain Dimanche 11 juillet à 02h00 CET (00h00 GMT) Oui Il peut être suivi à la fois sur TV3 et sur la chaîne Ibai Twitch.