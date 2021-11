Spider-Man: No Way Home devrait changer la donne dans l’univers cinématographique Marvel en explorant davantage l’idée du multivers. Il a été confirmé que Doc Ock d’Alfred Molina de Spider-Man 2, le lézard de Rhys Ifans de The Amazing Spider-Man et Jamie Foxx comme Electro de The Amazing Spider-Man 2. Avec le retour de ces méchants, et JK Simmons comme J Jonah Jameson, il y a eu des spéculations galopantes sur ce que d’autres personnages pourraient apparaître, y compris Tobey Maguire et Andrew Garfield comme variantes de Peter Parker et Kirsten Dunst comme Mary Jane.

Dunst fait actuellement la promotion de son nouveau rôle dans The Power of the Dog de Netflix et Variety à l’AFI Fest lui a demandé si elle serait prête à retourner dans le monde de Spider-Man. « Je le ferais. Pourquoi pas? Ce serait amusant », a-t-elle déclaré. « Je ne dirais jamais non à quelque chose comme ça. Je serais le vieux MJ à ce stade avec les petits bébés Spidey. » Dunst a joué le rôle de Mary Jane face à Maguire dans la trilogie Spider-Man bien-aimée de Sam Raimi.

Dunst s’était déjà fait demander par Total Film si elle était dans Spider-Man: No Way Home, ce qu’elle a nié. « Je ne suis pas dans ce film, non », a déclaré en riant. « Je sais qu’il y a des rumeurs, n’est-ce pas ? Lorsqu’on l’a poussé plus loin, compte tenu du retour confirmé de Molina, Dunst a répondu « Non, je suis le seul [not back]. ‘Je ne peux pas mettre une vieille fille là-dedans !' »

Garfield est un autre acteur qui a subi le plus de questions sur un film dans lequel il peut ou non être. Le deuxième de nos possibles Spider-Men est à l’affiche du prochain film Netflix tick, tick… Boom! et a dû nier son implication à plusieurs reprises. « Je comprends pourquoi les gens paniquent à propos de ce concept parce que je suis aussi un fan », a-t-il déclaré à Variety. « Vous ne pouvez pas vous empêcher d’imaginer des scènes et des moments de« Oh, mon Dieu, à quel point ce serait cool s’ils faisaient ça ? » Mais il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué. »

« Mais je sais que je ne pourrai rien dire qui convaincra qui que ce soit que je ne sais pas ce qui se passe », a-t-il concédé. « Peu importe ce que je dis, je suis foutu. Soit ça va être vraiment décevant pour les gens, soit ça va être vraiment excitant. » Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre, les fans devront donc attendre jusque-là pour savoir qui a un bon visage de poker.