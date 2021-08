Une autre arcade emblématique de Tokyo ferme ses portes

Sega Ikebukuro Gigo fermera ses portes le 20 septembre. Capture d’écran : Gurunavi/YouTube

Après son ouverture en juillet 1993, le Sega Ikebukuro Gigo de neuf étages est devenu un point de repère du quartier. Le 20 septembre, l’arcade cessera ses activités et fermera.

Cela met fin à 28 ans d’histoire du jeu vidéo.

L’arcade a fait l’annonce officielle via Twitter, remerciant les clients pour leurs années de service. La raison de la fermeture est que le contrat de location à durée déterminée de l’arcade a pris fin car le bâtiment est sur le point de subir des rénovations.

Au fil des années, l’extérieur a changé plusieurs fois, passant du jaune dans les années 2000 au rouge en 2013, une couleur qui recouvrait l’arcade à la fin des années 1990. (La conception originale de Gigo, cependant, était beaucoup plus radicale.)

Le centre de jeux a longtemps été un lieu de test pour les nouveaux jeux d’arcade au Japon. Mais plus récemment, il a de plus en plus attiré les touristes, Sega installant un stand de taiyaki au premier étage. Les touristes sont actuellement interdits d’entrer au Japon en raison de la pandémie de coronavirus. Cela signifie également que les touristes qui ont visité l’arcade pour la dernière fois pourraient ne pas avoir une autre chance d’y retourner car, au moment de la rédaction, on ne sait pas quand ils seront autorisés à rentrer dans le pays.

L’année dernière, une autre borne d’arcade Sega, la 2e borne d’arcade Akihabara de la société, a fermé ses portes. Célèbre pour ses escaliers mécaniques arborant Sega, l’arcade n’a pas donné de raison officielle de fermeture.

Les arcades ont du mal pendant la pandémie, le visage d’Akihabara change en raison des centres de jeux fermés. Sega, l’une des forces les plus dominantes de l’industrie, a même vendu 85 % de ses activités d’arcade en novembre dernier.

“Le fait que même les grandes salles d’arcade ferment leurs portes les unes après les autres montre la gravité de la situation”, a déclaré à l’. Morihiro Shigihara, journaliste et ancien directeur d’arcade.

Même avant la pandémie, le secteur des arcades au Japon était en difficulté. En 1989, par exemple, il y avait 22 000 centres de jeux dans le pays. Mais en 2019, ce nombre était tombé à 4 000. Maintenant, ce nombre est certainement inférieur, avec la disparition d’un autre point de repère de Tokyo.