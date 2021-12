Une autre audience sur la crypto-monnaie à Capitol Hill : celle-ci s’est sentie différente

Cet épisode est sponsorisé par Quantstamp, Nexo.io et KuCoin.

Dans le podcast « Money Reimagined » de cette semaine, Michael Casey et Sheila Warren discutent avec le rédacteur en chef de la politique et de la réglementation mondiales de CoinDesk, Nikhilesh De, de son examen récent d’une autre audience sur le thème de la crypto-monnaie à Capitol Hill par le House Financial Services Committee.

« L’audience d’aujourd’hui fait partie des travaux en cours de ce comité. [effort]« pour comprendre la crypto et les problèmes qui l’entourent. » La représentante Maxine Waters (D-Calif.), la présidente du comité, a déclaré en lançant l’audience.

L’inclusion financière semblait être un argument de vente important de la part des représentants de l’industrie, mais les membres du Congrès et les femmes l’achetaient-ils ? Et pourtant, même si le ton était comparativement plus positif qu’auparavant, la réglementation semblait toujours rester un problème majeur.

Pour plus d’informations et un examen de l’intersection de la crypto-monnaie et du gouvernement, lisez le bulletin d’information de Nik De State of Crypto.

Cet épisode a été produit et édité par Michele Musso avec des annonces d’Adam B. Levine. Notre chanson thème est « Shepard ».