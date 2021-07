Une autre coupe de Zack Snyder ? Sucker Punch Star révèle pourquoi cela doit arriver

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La plupart conviendraient probablement qu’en tant que cinéaste, Zack Snyder a un style caractéristique. Il aime les grands visuels audacieux et jouer avec l’iconographie religieuse. Mais hors caméra, cela ne le dérange pas non plus de produire des versions alternatives de son travail. Au fil des ans, Snyder a publié un certain nombre de coupes de réalisateurs dans ses films. Nous avons vu les coupes du réalisateur de Dawn of the Dead, Watchmen et Batman v. Superman: Dawn of Justice, la plus récente étant la Justice League de Zack Snyder. Plus récemment, il a confirmé qu’il y avait un Snyder Cut de Sucker Punch de 2011, qui commençait à susciter l’intérêt, et l’une de ses stars se demande pourquoi il devrait voir le jour.