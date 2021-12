Une autre émission de Disney Channel vient d’être annulée, confirme l’acteur

Gabby Duran et ses amis ont vécu leur dernière aventure ensemble. Quelques jours seulement après la diffusion de la finale de la saison 2 de Gabby Duran & The Unsittables, l’acteur Nathan Lovejoy a confirmé qu’il n’y aurait plus de nouveaux épisodes. L’émission est le dernier projet de Disney Channel à obtenir la hache après seulement deux saisons, mais les fans peuvent toujours revoir l’émission sur Disney +.

Lovejoy, qui a remporté une nomination aux Daytime Creative Arts Emmy Award pour l’émission, a partagé une poignée de photos des coulisses sur Instagram le 29 novembre. « Les dernières du coffre-fort. Certains d’entre vous voulaient savoir s’il y avait un s3 à venir . Hélas, il n’y en a pas. Quelle aventure ça a été et merci à tous d’avoir regardé ! J’ai passé le meilleur moment de ma vie », a-t-il écrit, louant ses co-stars plus jeunes comme la « meilleure camarade de casting eva ». Il a également remercié les « écrivains incroyables et l’équipe canadienne » pour leur travail.

Certaines des co-stars de Lovejoy ont commenté son message. « Love u all foreva », a écrit Kylie Cantrall, qui jouait le rôle titre. « Je suis sorti rapidement », a ajouté Valery Ortiz. Rebecca Metz, dont la propre émission de Disney Channel Coop et Cami Ask the World n’a également eu que deux saisons, a plaisanté en disant qu’elles célébreraient leur adhésion au club parent de Disney à deux saisons. « Un jour, nous aurons nous-mêmes un dîner de parents Disney pendant deux saisons. Je vous aime les gars !!! » elle a écrit.

Gabby Duran & The Unsittables a été créé par Mike Alber et Gabe Snyder, et basé sur le roman du même nom d’Elise Allen et Daryle Conners. Il avait une prémisse unique, avec Gabby (Cantrall) en tant que fille de 13 ans qui accepte de garder des enfants extraterrestres qui se cachent sur terre en tant qu’humains. Le casting principal présentait également Maxwell Acee Donanvan dans le rôle de Wesley, l’ami de Gabby; Callan Farris dans le rôle de Jeremy, un extraterrestre qui change de forme ; Coco Christo dans le rôle d’Olivia, la petite sœur de Gabby, Ortiz dans le rôle de Dina, la mère de Gabby, et Lovejoy dans le rôle du directeur de Gabby, qui s’avère être lui-même un extraterrestre.

L’intégralité de la saison 1 de Gabby Duran et les 10 premiers épisodes de la saison 2 sont disponibles sur Disney+. Il n’y a eu que 39 épisodes produits. L’émission a fait ses débuts en octobre 2019. Il y a eu une longue pause entre la première et la deuxième saison en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui ne l’a probablement pas aidé à se constituer un public. La saison 2 n’a commencé que le 4 juin et s’est terminée le 26 novembre.

Les émissions de Disney Channel ont rarement une longue durée de vie à moins qu’elles ne deviennent de gros succès. L’un des rares spectacles à atteindre une cinquième saison est Raven’s Home, la suite de That’s So Raven. Alors que la série originale n’a duré que quatre saisons, Raven’s Home a été renouvelée pour une cinquième saison début octobre.