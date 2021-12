Une autre étape franchie ! La zone ouest des chemins de fer indiens franchit les revenus d’origine de 10 000 crores de Rs

Au cours de la période du 1er avril au 14 décembre, le chemin de fer zonal a réalisé des revenus à hauteur de Rs 10 004 crore, enregistrant une croissance de plus de 35% par rapport à l’année précédente pour la période correspondante.

Une autre étape importante franchie par les chemins de fer indiens ! Malgré les défis de Covid, Western Railways a exceptionnellement bien réussi à générer des revenus. Récemment, la zone Western Railway a franchi une étape importante de Rs 10 000 crore générant des revenus le 14 décembre 2021. Au cours de la période du 1er avril au 14 décembre, le chemin de fer zonal a réalisé des revenus à hauteur de Rs 10 004 crore, enregistrant une croissance de plus de 35 pour cent par rapport à l’année précédente pour la période correspondante. La Western Railway a réalisé cet exploit en l’espace de 257 jours, contre 320 jours au cours de l’exercice précédent.

Au cours de la période du 1er avril au 14 décembre, la zone du chemin de fer de l’Ouest a transporté des articles pesant plus de 2 tonnes lakh à travers 562 trains spéciaux de colis, qui comprenaient des médicaments, des produits agricoles, du poisson, du matériel médical, du lait, etc. Grâce à ce transport, environ. Rs 78,29 crore a été généré. Jusqu’à 129 trains spéciaux pour le lait étaient exploités par Western Railways, avec une charge de plus de 90 000 tonnes et une utilisation à 100 % des wagons. De même, 145 trains de colis spéciaux Covid ont été exploités avec une charge d’environ 28 700 tonnes pour transporter les fournitures nécessaires. De plus, 158 râteaux dentelés transportant près de 64 900 tonnes ont également été exploités avec une utilisation à 100 %.

De plus, au cours de cette période, 130 trains Kisan Rail avec une charge de plus de 35 000 tonnes ont été utilisés pour aider les agriculteurs à trouver de nouveaux marchés pour leurs produits ainsi que leur transport rapide et économique. Au cours de cette période, le chemin de fer zonal a également utilisé 26 987 rames de trains de marchandises, transportant 60,04 millions de tonnes de produits de première nécessité, contre 54,10 millions de tonnes au cours de la période correspondante de l’année dernière. En outre, 57 734 trains de marchandises au total ont été échangés avec d’autres chemins de fer de zone, dont 28 885 trains ont été remis et 28 849 trains ont été pris en charge à différents points d’échange.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.