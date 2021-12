Une autre étape franchie par Indian Railways dans le projet ferroviaire en cours de construction du Cachemire ; détails ici

Les travaux sont en cours sur le projet de chemin de fer du Cachemire sur une ligne ferroviaire longue de 110 kilomètres entre Katra et Banihal et devraient être achevés dans les deux prochaines années.

Le projet d’Indian Railways au Kasmir avance à grands pas ! Une autre étape importante a été franchie par la zone ferroviaire du Nord avec un tunnel supplémentaire dans la région de Bankot situé près de Banihal à Ramban, Jammu-et-Cachemire connecté après une percée. Avec cette percée, IRCON International Limited a achevé la plupart des travaux d’excavation des tunnels ferroviaires entre Banihal et le secteur de Khari, selon des responsables cités dans un rapport de la PTI. Les travaux sont en cours sur le projet de chemin de fer du Cachemire sur une ligne ferroviaire longue de 110 kilomètres entre Katra et Banihal et devraient être achevés dans les deux prochaines années. Faisant partie de la ligne ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla de 272 km, le projet vise à fournir une liaison de surface alternative entre le Cachemire et le reste du pays.

Selon un responsable, les env. Un projet de tunnel de 2 km de long à Bankot est en cours de développement à un coût de Rs 300 crore en deux parties. Le sous-commissaire supplémentaire, Ramban, Harbans Lal Sharma, a déclaré qu’au cours des deux prochaines années, le voyage en train du Cachemire à Kanyakumari devrait commencer et que les travaux battent leur plein à Ramban pour atteindre la date limite. Les 96% de la ligne de chemin de fer de 53 kilomètres de long passent par des tunnels souterrains et des terres mesurant plus de 11 000 kanals (une superficie de 550 hectares) ont été remises au transporteur national, a ajouté Sharma.

Selon le directeur général de Beigh Construction Company, Imran Beig, pour la première fois, une machine à excaver les routes est utilisée dans l’excavation de tunnels ferroviaires dans le cadre du projet de ligne ferroviaire du Cachemire. Dans l’excavation du tunnel, la machine à tête de charge est utilisée et grâce à la machine, il n’est pas nécessaire de procéder à des explosions à l’intérieur des tunnels ferroviaires, ce qui endommage parfois les maisons d’habitation voisines qui longent les tunnels, a ajouté le directeur général. La Beigh Construction Company s’est vu accorder un délai d’un an pour terminer le tunnel numéro 77, a-t-il déclaré. Le directeur général espère que l’entreprise terminera le projet dans les délais.

