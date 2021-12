Une autre étude révèle que l’immunité naturelle protège mieux contre les infections que le vaccin Pfizer

par Noah Carl, Daily Sceptic :

Fin août, une étude a été publiée montrant que l’immunité naturelle offre une bien meilleure protection contre l’infection que le vaccin Pfizer. Il a été décrit par François Balloux de l’UCL comme « un peu une bombe ».

Des études ultérieures ont comparé l’immunité naturelle et induite par le vaccin au niveau cellulaire. L’un d’eux a découvert que les anticorps induits par l’infection « présentaient une stabilité et une étendue de neutralisation des variantes croisées supérieures » que les anticorps induits par le vaccin, suggérant que les personnes qui avaient déjà été infectées avaient une meilleure immunité contre la nouvelle variante Delta de l’époque.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Cependant, comme je l’ai noté dans mon article sur l’étude « bombe », ses conclusions devaient encore être reproduites. Après tout, certains ensembles de données ou méthodes d’analyse peuvent parfois donner des résultats bizarres, qui ne survivent pas à des tests empiriques indépendants.

Il est encourageant de constater que les résultats ont maintenant été reproduits – par une autre équipe de chercheurs israéliens, en utilisant un ensemble de données différent.

Dans la dernière étude, Yair Goldberg et ses collègues ont suivi tous les individus de leur ensemble de données (de personnes en Israël) qui avaient été testés positifs ou avaient reçu deux doses du vaccin Pfizer avant le 1er juillet 2021. Ils ont ensuite comparé le nombre d’infections chez des personnes précédemment infectées. par rapport aux individus vaccinés d’août à septembre 2021.

Les chercheurs ont également examiné le nombre d’infections parmi les personnes dites « immunitaires hybrides », c’est-à-dire les personnes précédemment infectées qui ont été vaccinées.

Pour chacun des trois groupes, ils ont compté le nombre d’infections et le nombre de jours « à risque » (c’est-à-dire le nombre total de personnes multiplié par le nombre de jours où elles étaient « à risque » d’être infectées). Des ajustements ont été effectués pour l’âge, le sexe, l’origine ethnique, la semaine civile et une mesure de l’exposition au risque.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Chaque barre correspond au taux d’infection pour 100 000 « jours à risque ». La raison pour laquelle les chercheurs ont utilisé des « jours à risque », plutôt que simplement des « personnes », est que la composition de chaque groupe a changé au fil du temps. Par exemple, certaines personnes précédemment infectées ont choisi de se faire vacciner.

Notez que les étiquettes des barres horizontales ne sont pas les mêmes pour chaque groupe. Puisque nous voulons comparer des pommes avec des pommes, regardez les barres intitulées « 6 à 8 mois récupérés » et « 6 à 8 mois vaccinés ».

Cette comparaison montre que, 6 à 8 mois après l’événement correspondant, les taux d’infection étaient plus de six fois plus élevés parmi les individus vaccinés – 89 pour 100 000 contre seulement 14 pour 100 000 parmi les individus précédemment infectés.

Le graphique montre également que les taux d’infection étaient encore plus faibles parmi ceux qui avaient une immunité hybride, ce qui est cohérent avec ce que l’étude précédente a trouvé. Cependant, la différence entre le groupe hybride et le groupe récupéré était relativement faible. Par exemple, les taux d’infection à 6-8 mois n’étaient que 20 % plus élevés dans le groupe guéri.

L’étude de Goldberg et ses collègues confirme que l’immunité naturelle diminue, bien que beaucoup plus lentement que l’immunité induite par le vaccin. Quiconque prétend le contraire doit désormais composer avec non pas une, mais deux études de haute qualité.

Lire la suite @ DailySceptic.org