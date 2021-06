UNE AUTRE EXPLOSION EN IRAN , CETTE FOIS UNE ACIER .

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

L’OR CONTINUE DE TENIR FERME MALGRE LES ANCIERS DES BANQUES/BRI : L’OR AUGMENTE DE 6,50 $ A 1896,10 $// L’ARGENT EN AUGMENTATION DE 13 CENTS A 27,88 $//LE TONNAGE D’OR AU COMEX AVANCE A 68,97 TONNES/ L’ARGENT RESTE A 12,835 MILLIONS D’ONCES // ANDREW PODCAST, AGUIRE PODCAST DOIT VOIR//MISE À JOUR DU CORONAVIRUS/MISE À JOUR DES VACCINS//TROIS SÉNATEURS DES ÉTATS-UNIS DEOMCRAT POUR VISITER TAIWAN DANS UN MOUVEMENT SREMENT POUR perturber la Chine//PLUS DE COMMENTAIRES PROUVANT QUE LA FUITE DE WUHAN A COMMENCÉ LA PANDÉMIE//LES 3 GORGES DE CHINE RUPTURES DE DAM ET INONDATIONS ZONES D’EXPLOSION/ EN IRAN, CETTE FOIS UNE ACIER//RUSSIE POUR SE SORTIR DU SYSTÈME SWIFT//USA REPO REPO s’élève à 486 MILLIARDS DE DOLLARS ALORS QUE LE SYSTÈME EST CASSÉ : TAUX À 0,00% // SURVEILLANCE DE L’INFLATION ; VOITURES D’OCCASION ET SÉCHERESSE AUX ÉTATS-UNIS DANS L’OUEST//PÉNURIES DE SEMI-CONDUCTEURS POUR CONTINUER JUSQU’EN 2022 // HISTOIRES DE MARAIS POUR VOUS CE SOIR

OR : 1896,10 $ UP 6,50 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 27,88 $ UP 13 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Tarifs d’accès de clôture : spot de Londres

i)Or : 1898,90$ LONDON SPOT 16h30

ii) ARGENT : 27,89 $// LONDON SPOT 16h30

Pendant ce temps, la séparation entre le physique et le spot continue de s’accroître. Les Gold Eagles affichent maintenant + 180 $ ou plus à repérer sur plusieurs sites populaires. Les Silver Eagles coûtent + 13 $ et jusqu’à concurrence. Si vous ignorez le téléscripteur qui passe sur les nouvelles du câble, l’or coûte près de 2 000 $ dans le monde réel, l’argent 40 $. C’est encore une somme dérisoire, mais rien de tel que MSM ne se présente au public.

17 mai Jim McShirley

J’ai oublié de mentionner que le point physique de Gold Eagle a encore augmenté de 5 $ aujourd’hui, maintenant autour de + 185 $ ou plus. Spot est pratiquement devenu comme le GLD, qui n’est guère plus qu’un tracker fortement réduit par rapport à la réalité. Les pièces d’or sont en effet BEAUCOUP plus proches des sommets historiques que le prix du Crimex. Il sera intéressant de voir si cela continue d’exploser jusqu’à ce que les prix au comptant n’aient plus de sens.

19 mai : James McShirley

Les primes des pièces à repérer continuent de s’élargir. Les Gold Eagles ont dépensé 20 $ supplémentaires et sont maintenant à + 200 $ et à hauteur. Malgré la liquidation des contrats à terme, les Silver Eagles se maintiennent autour de 40 $ et plus. L’achat physique dément le racket Crimex.

28 mai James McShirley

Les primes Gold Eagle à repérer se sont encore élargies à + 225 $ et plus. La Monnaie américaine a essentiellement déclaré la force majeure avec la production de pièces d’argent en raison de «pénuries mondiales». Peu importe LÉGALEMENT, la Monnaie américaine devrait être dans une guerre d’enchères à la lune si nécessaire pour se procurer des approvisionnements en argent adéquats. C’est ce qui se passe avec le bois d’oeuvre, et devrait se produire avec l’argent aussi. Les fermetures obligatoires (la variété de suppression or/argent, pas le virus) atteignent des pressions extrêmes. Les jours où les deux métaux tournaient en place toute la journée tirent à leur fin. Le bruit et la fureur de l’hyperinflation deviennent évidents même pour les personnes qui boivent le MSM Kool-Aid. Le MOPE est perdu et les « anticipations d’inflation » dont se soucie le Fed SO montent en flèche. C’est l’heure de grande écoute, l’heure d’or et d’argent. Laisse-moi déchirer.

James Mc

7 juin : James McShirley

L’écart de prix Gold Eagle/spot s’est encore élargi aujourd’hui, maintenant à 232 $ et plus. De plus, le prix à terme de Crimex d’avril 2022 n’est qu’un maigre + 7 $ à repérer. Comme c’est absurde que le prétendu risque de hausse des prix de l’or dans dix mois ne soit que de sept dollars, soit 0,37 % ! Comment une personne sensée pourrait-elle court-circuiter l’or d’avril 2022 à 1907 $ sachant les chances d’hyperinflation, les turbulences économiques sont pratiquement à 100 % ? En fait, les gens sensés ne vendent pas, ce sont les gens fous des banques du cartel qui vendent.

