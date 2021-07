Une autre figure clé de Red Bull rejoint Aston Martin

Aston Martin a poursuivi sa restructuration technique en nommant un deuxième membre du personnel de Red Bull à un poste de direction.

Récemment, Aston Martin a annoncé une série de changements dans les rôles clés, tous relevant d’Andrew Green de longue date, qui a été nommé directeur technique après avoir rejoint l’équipe lorsqu’ils ont commencé en tant que Jordan en 1990, puis sont revenus en 2010 après 12 ans d’absence. .

Green a quitté le poste de directeur de l’ingénierie, remplacé par Luca Furbatto qui vient d’Alfa Romeo.

Tom McCullough a été nommé directeur des performances, tandis que Dan Fallows, qui était responsable de l’aérodynamique chez Red Bull, a été nommé la semaine dernière nouveau directeur technique d’Aston Martin.

Désormais, Fallows a été suivi à Silverstone par un collègue de Red Bull, Andrew Alessi, un aérodynamicien qui deviendra le nouveau responsable des opérations techniques chez Aston Martin.

Alors que Furbatto et Fallows ont une période de préavis à respecter, il a été rapporté qu’Alessi pourra commencer à travailler avec Aston Martin immédiatement.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré : « Il y a deux semaines, nous avons annoncé l’embauche de Luca Furbatto en tant que nouveau directeur technique, qui commencera à travailler pour nous en temps voulu.

« La semaine dernière, l’arrivée prochaine de Dan Fallows en tant que nouveau directeur technique a également été rendue publique.

«Aujourd’hui, Andrew Alessi s’ajoute à la liste impressionnante de nos embauches techniques/ingénieurs seniors en tant que chef des opérations techniques.

« La nôtre est une grande équipe et elle l’a toujours été. Plusieurs fois cette année, nous avons dit « cette équipe a toujours frappé au-dessus de son poids – maintenant elle a le poids avec lequel frapper plus fort ».

“C’est absolument vrai – et les nouveaux arrivants experts et expérimentés tels que Luca, Dan et maintenant Andrew représentent la preuve que nous développons la force technique / d’ingénierie en profondeur dont nous avons besoin pour fournir ce coup de poing plus dur.”

Alessi a déclaré à propos de sa décision de quitter Red Bull et de rejoindre Aston Martin : « Comme tout le monde dans et autour de la F1, j’ai vu et j’ai été impressionné par l’ambition évidente de l’équipe que je rejoins, dirigée comme aujourd’hui par Lawrence Stroll.

« Je suis très impatient de travailler avec Otmar Szafnauer ainsi qu’avec les membres très compétents de l’équipe de direction technique et technique.

« C’est maintenant un moment fantastique pour rejoindre une équipe qui grandit rapidement, et je suis prêt à m’impliquer immédiatement pour contribuer au processus d’amélioration aérodynamique et opérationnelle dont nous avons besoin pour gagner de manière cohérente à l’avenir. “

