Une autre fuite de l’iPhone 13 indique un Touch ID intégré à l’écran et une encoche plus petite

L’iPhone 13 commence à apparaître, et les dernières mises à jour de la rumeur ajoutent du poids supplémentaire à certaines des spéculations que nous avons entendues jusqu’à présent – que le téléphone comportera un capteur Touch ID intégré à l’écran ainsi qu’un encoche d’affichage plus petite.

C’est ce que disent les analystes du secteur qui se sont entretenus avec des représentants de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, via MacRumors. Les prévisions des analystes ne sont pas toujours exactes, mais dans le passé, elles étaient généralement assez précises lorsqu’il s’agissait de tracer les futurs mouvements d’Apple.

L’iPhone X 2017 a été le premier produit phare de l’iPhone à supprimer le capteur d’empreintes digitales Touch ID, bien qu’il soit toujours utilisé sur les téléphones Apple tels que l’iPhone SE. Il semble maintenant qu’il revienne aux iPhones de niveau premium, sous une forme différente.

Les téléphones Android ont bien sûr des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran depuis des années, avec différents degrés de vitesse et de fiabilité, et il semblerait qu’Apple ait maintenant la technologie à un niveau de qualité qui lui convient.

Le compte à rebours a commencé

Les analystes continuent en disant que Face ID sera toujours déployé aux côtés d’un Touch ID sous le capteur, ce qui confirme les rumeurs précédentes autour de l’iPhone 13. Les utilisateurs pourraient utiliser la reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales pour entrer dans leur combiné.

Le système Face ID va être amélioré, selon les analystes, permettant de réduire l’encoche de l’écran avant – et encore une fois, c’est une autre rumeur qui fait déjà le tour. Les deux développements semblent maintenant susceptibles de se produire.

Une dernière note de ce rapport particulier est que la technologie de détection de profondeur LiDAR, qui aide à atténuer le flou d’arrière-plan dans les photos et les applications de réalité augmentée, continuera d’être exclusive aux modèles Pro – comme c’est le cas avec la série iPhone 12.

L’iPhone 13 devrait être lancé vers septembre, et il y a eu beaucoup de discussions sur ce à quoi s’attendre le moment venu. On dit que le nouveau téléphone améliore la photographie ultra-large, la durée de vie de la batterie, les taux de rafraîchissement de l’écran, etc.