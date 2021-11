Une autre fuite du Samsung Galaxy S21 FE montre l’appareil sous plusieurs angles

Le Samsung Galaxy S21 Fan Edition (FE), qui n’a pas encore été annoncé, a été victime d’une autre fuite, selon un rapport d’Android Police. Tout comme son prédécesseur S20 FE, qui sert de contrepartie abordable au S20, le S21 FE est censé être l’alternative économique au produit phare S21.

Photo de Coinbrs

Les images marketing divulguées par Coinbrs montrent plusieurs images de l’appareil et, sans surprise, il ressemble beaucoup au S21. Les images nous montrent une grande partie de ce que nous avons vu dans le manuel d’utilisation du S21 FE qui avait déjà été divulgué en septembre.

Comme indiqué par Coinbrs, l’appareil aurait trois caméras à l’arrière : un capteur principal de 64 MP, un capteur de profondeur et un capteur ultra grand-angle. Sur le devant, il aurait une encoche perforée abritant une caméra selfie 32MP, ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales intégré.

Comparé à l’écran de 6,2 pouces du modèle de base S21, le S21 FE aurait un écran légèrement plus grand que son homologue premium, arborant un écran AMOLED FHD + 120 Hz de 6,4 pouces. Coinbrs dit qu’il peut également avoir une batterie plus grande de 4 500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 15 W – une petite mise à niveau de la batterie de 4 000 mAh du S21. En termes de puissance de traitement, Coinbrs s’attend à ce qu’il soit livré avec la puce Snapdragon 888 ou Exynos 2100 selon le marché, ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

En juin, nous n’étions pas sûrs qu’il y aurait un S21 FE – la pénurie actuelle de puces a déclenché des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait arrêter la production du téléphone. Le S21 FE n’a toujours pas été officiellement confirmé par Samsung, mais Coinbrs affirme que la société dévoilera officiellement le téléphone le 4 janvier.