Une autre fuite indique le téléphone OnePlus avec le chipset phare MediaTek

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Un fuiteur a corroboré un rapport précédent selon lequel OnePlus travaillait sur un téléphone alimenté par MediaTek, qui serait équipé du SoC phare Dimensity 1200.

OnePlus s’appuie sur le silicium Snapdragon depuis sa création, avec tout, du OnePlus One à la série OnePlus 9, utilisant des chipsets Qualcomm. Nous avons entendu un rapport plus tôt cette année selon lequel le fabricant utiliserait l’alimentation MediaTek pour la première fois, et maintenant une autre source a apparemment corroboré cette affirmation.

Weibo leaker Digital Chat Station a allégué que OnePlus prépare un appareil avec le chipset Dimensity 1200 (MT6893), bien que l’informateur ne semble pas donner d’autres détails dans le message. Découvrez la version approximative traduite automatiquement ci-dessous.

Cet article correspond en grande partie au rapport d’Android Central en mars, affirmant que le OnePlus Nord 2 sera livré avec un processeur Dimensity 1200. La seule information manquante dans la fuite de Digital Chat Station est de savoir s’il s’agit bien du Nord 2.

Le Dimensity 1200 serait une mise à niveau assez solide par rapport au Snapdragon 765G du Nord pour la plupart. Il contient un processeur octa-core (quatre cœurs Cortex-A78, quatre cœurs Cortex-A55), un taux de rafraîchissement maximal de 168 Hz, une prise en charge du traçage de rayons piloté par logiciel, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 et 5G + 5G dual-SIM Support. Vous bénéficiez également d’une expérience photo / vidéo performante sur papier, avec prise en charge de prises de vue 200MP, enregistrement vidéo 4K HDR «échelonné» et décodage AV1.

En disant cela, un téléphone OnePlus alimenté par le nouveau SoC phare de MediaTek ne prendrait pas en charge mmWave (la 5G de MediaTek plafonne à moins de 6 GHz pour le moment), tandis que le Dimensity 1200 utilise le même GPU Mali-G77 MP9 que la série Dimensity 1000 de l’année dernière. . Ce GPU était à la traîne par rapport à la série Snapdragon 865 et Exynos 990 sur papier, et sera probablement à la traîne par rapport au dernier silicium de milieu de gamme supérieur de Qualcomm et Samsung.

Pourtant, le silicium MediaTek a la réputation d’être un peu moins cher que ses homologues de renom. J’espère donc que la même chose est vraie pour le Dimensity 1200 et OnePlus est en mesure de répercuter ces économies sur le consommateur.