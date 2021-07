Une autre fuite indique un prix moins cher pour le Samsung Galaxy Z Flip 3

TL;DR

Un autre leaker a allégué que le Galaxy Z Flip 3 bénéficierait d’une baisse de prix par rapport au modèle de l’année dernière. La fuite suggère que le nouveau pliable coûtera 1 249 $.

Samsung devrait lancer le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 dans les prochaines semaines environ, et nous avons déjà entendu un rapport faisant état de prix moins élevés pour les deux modèles. Maintenant, un leaker régulier a révélé un prix apparent pour le clapet pliable.

Le pronostiqueur Twitter FrontTron a affirmé que le Samsung Galaxy Z Flip 3 aurait un prix recommandé de 1 249 $. C’est censé être pour la variante 8 Go/256 Go, qui pourrait être la seule option RAM/stockage si le Galaxy Z Flip 5G est quelque chose à continuer. Dans tous les cas, ce prix serait légèrement moins cher que le prix de 1 450 $ du prédécesseur. Découvrez la capture d’écran du tweet ci-dessous.

Le leaker nous met en garde de prendre ces informations avec une pincée de sel, mais un prix moins cher serait à peu près conforme à un rapport de SamMobile le mois dernier. Le site Web a affirmé que les Z Flip 3 et Z Fold 3 pourraient être “jusqu’à 20% moins chers” que leurs prédécesseurs. Nous pourrions donc envisager une baisse de prix d’environ 13% par rapport au Z Flip 5G plutôt qu’une baisse de 20% si la nouvelle fuite est précise.

Dans tous les cas, les fuites et les dépôts réglementaires nous donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre du nouveau clapet pliable. Les rendus divulgués montrent un design bicolore avec un écran externe plus grand et deux caméras arrière. Pendant ce temps, un dossier FCC a confirmé un chipset Qualcomm, une charge sans fil (et une charge sans fil inversée de 9 W) et potentiellement une prise en charge MST.