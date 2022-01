Une autre grande star entraînée dans la bataille juridique de Johnny Depp et Amber Heard

La bataille juridique de Johnny Depp et Amber Heard semble loin d’être terminée, et maintenant un grand acteur s’est retrouvé entraîné dans les ennuis. Depp a allégué que Heard avait déjà eu une liaison avec la star de cinéma de 43 ans James Franco (The Interview). Selon Page Six, Franco devrait être déposé sur les accusations et sera interrogé sur la relation physique présumée entre lui et Heard alors qu’elle était encore mariée à Depp. Notability, Heard et Franco sont tous deux apparus dans la comédie d’action Pineapple Express de 2008. La déposition de Franco aura lieu au début de 2022.

Page rapporte que Franco sera interrogé sur les ecchymoses présumées sur le visage de Heard et s’il se souvient de les avoir vues. Selon les rapports, une caméra de sécurité a enregistré Franco et Heard entrant ensemble dans un ascenseur, environ 24 heures après un incident présumé avec Depp, dans lequel elle prétend qu’il l’a agressée et l’a laissée avec un œil au beurre noir. Dans les images, Franco et la star d’Aquaman sont vus plus tard en train de quitter l’ascenseur à l’étage du penthouse, que Heard a partagé avec Depp. En réponse à la convocation, les avocats de Heard ont déclaré qu’à l’époque où elle et Depp y vivaient, Franco vivait dans le même immeuble. Ils ont ajouté que la star de 127 Hours prenait simplement l’ascenseur avec l’actrice d’Aquaman. Les avocats de Depp réfutent cela.

Amber Heard dit qu’elle était « discrète » après qu’on lui ait demandé si elle tentait de se cacher de la vidéosurveillance dans un ascenseur avec James Franco. L’actrice a nié avoir eu des aventures lors de sa relation avec Johnny Depp. Suivez l’affaire ici : https://t.co/9F0FMND5HH pic.twitter.com/nYmUqpOM3J – Sky News (@SkyNews) 21 juillet 2020

« J’ai nié avec véhémence les allégations de Mme Heard depuis qu’elle les a faites pour la première fois en mai 2016 », écrit Depp dans le procès en diffamation de 50 millions de dollars, ajoutant, « quand elle s’est présentée au tribunal pour obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire avec des ecchymoses peintes qui témoignent et les images de surveillance montrent qu’elle n’en possédait pas chaque jour de la semaine précédente. Je continuerai à les nier pour le reste de ma vie. Je n’ai jamais abusé de Mme Heard ou d’une autre femme. «

Heard avait déjà demandé à un juge de rejeter l’action en justice, mais elle a été rejetée. Cela est arrivé après que Depp ait perdu une affaire de diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, pour l’avoir qualifié de « batteur de femmes ». Heard a cité l’affaire britannique dans son plaidoyer en faveur du rejet de l’action de Depp, arguant qu’elle devrait avoir du poids dans l’affaire de diffamation américaine contre elle. La juge en chef du comté de Fairfax, Penney Azcarate, semble toutefois avoir été en désaccord, déclarant qu’il existe des différences notables entre les preuves dans chaque cas.

« [Heard] soutient qu’elle était en relation avec The Sun parce qu’ils avaient tous les deux le même intérêt pour l’affaire. Cependant, pour que la confidentialité existe, [Heard’s] l’intérêt dans l’affaire doit être si identique à l’intérêt du Soleil que la représentation de son intérêt par le Soleil soit également une représentation de [Heard’s] droit légal », a écrit la juge Azcarate dans sa décision. « Les intérêts du Sun étaient fondés sur la question de savoir si les déclarations publiées par le journal étaient fausses. [Heard’s] les intérêts portent sur la question de savoir si les déclarations qu’elle a publiées étaient fausses. »