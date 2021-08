Une autre grande superstar de la WWE pourrait partir pour une nouvelle entreprise après la fin du contrat

Malheureusement, si tout est légitimement le cas, nous ne savons certainement pas pourquoi le renouvellement du contrat d’Adam Cole n’a pas encore été solidifié avec la WWE. L’argent peut toujours être un facteur dans ces situations, bien sûr, et c’est apparemment la raison pour laquelle des superstars comme Braun Strowman et Lana ont été supprimées de la liste principale de la WWE plus tôt cette année. Vince McMahon et ses collègues dirigeants ne voudront peut-être pas payer trop cher pour Cole, mais en même temps, il y a un besoin croissant de talents de superstar à long terme après les départs de Bray Wyatt et Daniel Bryan. Avec l’afflux de superstars de la WWE qui se dirigent vers AEW, Cole ferait peut-être mieux de rester avec la plus grande marque pour le moment afin qu’il ne soit pas perdu dans une mer de nouveaux talents AEW. Quoi qu’il en soit, il semblerait que nous puissions obtenir une réponse sur la situation de Cole d’ici la fin de la semaine.