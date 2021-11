Une autre interdiction de voyager liée au COVID et pourquoi cela ne fonctionnera pas

Vendredi, Joe Biden a annoncé qu’il imposait une nouvelle interdiction de voyager à 8 pays africains en réponse à la variante Omicron COVID. Les pays africains touchés sont : l’Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, l’Eswatini, le Mozambique et le Malawi. Cela survient quelques semaines seulement après que le régime Biden a levé les restrictions de voyage sur les pays européens.

Le résultat survient alors que la nouvelle variante COVID a été qualifiée de variante préoccupante par l’OMS. C’est la même OMS qui a induit tout le monde en erreur dans le cadre de la pandémie de COVID une fois auparavant. Bien sûr, il semble que tout le monde l’ait oublié.

Tout le monde a commencé à paniquer à propos d’Omnicron, alors qu’il semble vraiment qu’il s’agisse d’un théâtre plus politique. L’interdiction de voyager est une autre mesure de proxénétisme de l’administration Biden, surtout maintenant que nous en savons plus sur COVID et le fait que rien n’arrête sa propagation. Cela inclut les vaccins qui, selon Biden, aideraient à l’éradiquer de l’existence.

La gauche radicale a ridiculisé l’ancien président Donald Trump pour avoir annoncé une interdiction de voyager au début de la pandémie. Au cas où vous l’auriez oublié, Joe Biden et Kamala Harris ont tous deux déclaré que cela ne fonctionnerait pas et Harris est allé jusqu’à dire que c’était motivé par la haine. Lorsque Biden a commencé à annoncer des interdictions de voyager, bien sûr, ce n’était pas la même chose que la situation de Trump. C’était acceptable parce qu’il n’était pas mis dans le même flux qu’un tweet méchant, je suppose.

Les interdictions de voyager n’ont absolument rien fait pour arrêter la propagation du COVID. Les vaccins n’ont rien fait pour arrêter la propagation du COVID. Le masquage n’a rien fait pour arrêter la propagation du COVID. Avez-vous l’image?

Même si Biden immobilisait tous les vols et refusait d’autoriser quiconque à voyager à nouveau (ce qui n’est peut-être pas une idée farfelue compte tenu de ses idées concernant son autorité), cela ne pourrait jamais empêcher la propagation de COVID. Les voyages se produisent toujours à partir de ces zones et se poursuivront tout au long du week-end jusqu’à ce que l’interdiction ait lieu lundi.

Donc, si la souche n’est pas encore là, elle le sera certainement d’ici lundi. Si la tension est si mortelle, pourquoi attendons-nous jusqu’à lundi ? Pour emprunter une ligne à Biden et à la gauche radicale, combien de milliers de personnes mourront à cause de sa décision ?

Les variantes des coronavirus ne sont pas nouvelles. Des centaines de coronavirus existent, selon le NIH de Fauci. Ces coronavirus mutent en permanence, provoquant des modifications du virus qui peuvent amener les gens à être infectés à plusieurs reprises.

En d’autres termes, le coronavirus ne va pas disparaître de sitôt. Alors pourquoi créons-nous un nouveau théâtre politique autour de cette souche, alors que le virus ne va pas disparaître ? Pourquoi créons-nous une hystérie de masse dans les médias grand public à ce sujet ?

Les responsables de The Great Reset en ont besoin. Nos représentants gouvernementaux qui sont fortement investis dans l’industrie pharmaceutique ont vraiment besoin de plus de raisons pour continuer à promouvoir des vaccins qui n’arrêteront pas la propagation ou n’empêcheront pas l’infection. Nos dirigeants ont besoin d’une méthode pour continuer à exercer leur pouvoir sur les Américains.

Il est temps que les Américains cessent de croire que les interdictions de voyager, les masques faciaux ou les fermetures ridicules font tout pour arrêter COVID. Rien n’empêchera la propagation du coronavirus. Maintenant que Fauci et ses amis communistes ont arrangé l’infection des humains, il continuera de se propager et d’infecter l’humanité jusqu’à la fin des temps.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.