Une autre marque déposée de Klonoa a fait surface en ligne

Mettre à jour [Sat 18th Dec, 2021 17:00 GMT]: Quelques mois seulement après un ‘Klonoa Encore‘ marque apparue au Japon, une nouvelle marque pour ‘Série Klonoa Phantasy Rêverie‘ a été enregistré au Royaume-Uni cette semaine. Vous pouvez voir la liste complète sur l’Office de la propriété intellectuelle.

LES MECS!! LES MECS!! Nouvelle marque déposée au Royaume-Uni : « Klonoa Phantasy Reverie Series ». C’est peut-être enfin Klonoa Encore ? Peut-être quelque chose de nouveau ? Je ne sais pas mais HYPE ! pic.twitter.com/BjnTnhjabv— 🎄Mushroom 🍄 (Axl Low love hours) (@mushroom32x) 18 décembre 2021

Histoire originale [Tue 21st Sep, 2021 06:55 BST]: En septembre 2019, la rumeur s’est répandue sur la possibilité du retour du personnage classique de Namco, Klonoa, après que Bandai Namco a déposé des marques au Japon.

Avance rapide jusqu’en septembre 2021, et la société japonaise est maintenant partie et a déposé de nouvelles marques pour « Waffuu Encore » et « 1&2 Encore » au même endroit. Le mot « encore » est ce que Bamco a sous-titré des remasters de jeux (par ex. Katamari Damacy ‘Encore’ au lieu de ‘Reroll’ ) au Japon, ces derniers temps.

Et le mot « Waffuu » – comme l’a noté Gematsu, est le slogan du protagoniste aux oreilles tombantes de la série. Lorsque la nouvelle du retour possible de Klonoa a fait surface en 2019, c’était au même moment qu’une marque apparaissait pour M. Foreur : DrillLand (M. Driller ‘Encore’ au Japon).

Klonoa a commencé sa vie en 1997 sur PlayStation et est finalement apparu sur certaines des plates-formes de Nintendo au cours de la génération GBA et Wii. Aimeriez-vous voir ce personnage faire un retour ? Laissez un commentaire ci-dessous.