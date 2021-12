Une autre matinée extraordinaire de niveau MVP de Joel Embiid

victoire de 76ers de Philadelphie contre les Raptors de Toronto 114-109 dans un autre affichage d’un coup sûr Joël embiid. Le centre des Sixers est, comme la saison dernière, en mode MVP. Il n’y a pas d’intérieur dans la ligue qui soit capable de l’arrêter. Hier, il a terminé avec 36 points (11 sur 16 du terrain et 12 sur 14 du personnel), 11 rebonds et 4 passes décisives. Il était bien accompagné par un sensationnel Tobias Harris qui a terminé le duel avec un triple-double (19 + 12 + 10). Chez les Raptors, les 28 points de Pascal Siakam et Chris Boucher ont été inutiles.

