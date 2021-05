Une autre merveille de Roy Andersson ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Parce que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité telles que décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les responsables locaux de la santé.

Quelque chose de drôle s’est produit l’autre jour alors que je travaillais sur une critique radiophonique de «About Endlessness», le dernier film du scénariste-réalisateur suédois Roy Andersson. Au moins, cela aurait été amusant pour quelqu’un de me regarder; ce n’était certainement pas drôle pour moi à l’époque, ce qui fait que cela semble, rétrospectivement, comme un morceau presque typiquement anderssonien. En essayant d’enregistrer dans un studio de fortune mal insonorisé lors d’une journée inhabituellement bruyante, je me suis retrouvé à faire une pause toutes les deux phrases, à mener une bataille perdue avec les sons des outils électriques qui tournoyaient à l’extérieur et des avions volant au-dessus.

À peu près à la moitié de ce long exercice exaspérant et de plus en plus criblé de jurons (parler de l’infini), j’ai réalisé que je ressentais probablement la même chose dans ce cas que plus de quelques personnages d’Andersson, soumis comme ils le sont aux frustrations privées (et parfois indignités publiques) de la vie quotidienne. Celui qui correspond le plus au projet de loi dans «About Endlessness» est probablement un dentiste mécontent qui traite un patient inhabituellement difficile, et qui devient finalement si irrité qu’il arrête en milieu de procédure et se précipite vers le bar le plus proche.

Plus sur lui dans un instant. Je m’excuse d’avoir commencé cet examen par un côté personnel, bien qu’à certains égards, cela semble tout à fait approprié. L’une des vérités des films d’Andersson est que les gens à l’intérieur – une partie indisciplinée de l’humanité quotidienne piégée, moquée et embrassée dans ses cadres impassibles et ressemblant à un diorama – brandissent une sorte de miroir au public. Ce n’est pas toujours aussi évident. Les visages des personnages, recouverts d’un maquillage blanc comme l’os, suggèrent des visages de clowns ou de zombies. Les chambres à coucher, les bureaux, les restaurants et les rues de la ville mornes qu’ils habitent, capturés dans des compositions exigeantes et des couleurs douces (le directeur de la photographie ici est Gergely Pálos), constituent un monde qui ne ressemble à aucune réalité que je connais – et ne peut être confondu avec le monde d’aucune autre cinéaste. Mais nous pouvons néanmoins voir dans ce monde une réflexion absurde, ou du moins une extension, de notre propre existence malheureuse et frustrante.

Une scène du film «About Endlessness».

(Photos de Magnolia)

C’est peut-être encore plus vrai avec «About Endlessness», qui a remporté un prix de mise en scène au Festival international du film de Venise 2019, et qui se déroule dans une tonalité plus sombre et moins amusante que certains des précédents longs métrages du réalisateur, comme «Songs From au deuxième étage »et« Un pigeon assis sur une branche réfléchissant à l’existence ». Les gags d’Andersson, qui montrent l’influence de Jacques Tati et Samuel Beckett, sont ici nettement moins élaborés, et sa comédie souvent bruyante – j’ai encore mal au ventre de «Toi, le vivant» – dérive parfois vers l’imperceptible. La mélancolie qui parcourt ce film est d’une pièce avec son minimalisme, remarquable par la concision des scènes individuelles et la durée globale. «About Endlessness» ne dure que 76 minutes – ce qui est, à bien y penser, une très bonne blague.

Cela commence par une envolée littérale de fantaisie: une image fascinante d’un homme et d’une femme volant à travers un ciel gris et nuageux qui cite le tableau de Marc Chagall de 1913 «Over the Town». (Les peintres ont toujours informé les visuels complexes et ressemblant à des tableaux d’Andersson, Francisco Goya et Edward Hopper notamment.) C’est peut-être l’exemple le plus manifeste de l’artifice qu’Andersson utilise dans sa conception de production très travaillée, qui utilise de manière complexe les modèles. , miniatures et effets d’écran vert. Ce couple fantomatique est-il notre guide des démarches à suivre? Ou est-ce que ce rôle est mieux rempli par la narratrice invisible qui résume les événements sur Terre ci-dessous, avec des résumés descriptifs laconiques comme «j’ai vu une femme qui aimait le champagne» et «j’ai vu un homme qui s’était égaré»?

Cette dernière phrase pourrait certes s’appliquer à n’importe quel nombre de personnes que nous rencontrons – comme l’homme qui se tient au sommet d’une cage d’escalier extérieure, jonglant avec des sacs d’épicerie et nous parlant d’un vieil ami qui a toujours une petite rancune contre lui. Ou peut-être est-ce le prêtre qui fait des cauchemars au sujet de sa propre crucifixion et finit par demander l’aide d’un thérapeute pas particulièrement utile. Là encore, ce doit être l’homme moustachu accroupi dans le bunker tandis que des explosions étouffées résonnent au-dessus de sa tête. Est-ce Hitler? Pourquoi, oui, c’est le cas: sans avertissement, le film évoquera une image d’un passé lointain, comme pour suggérer que ni les plus grands perdants de l’histoire ni les perdants ordinaires des variétés de jardin ne sont à l’abri du même sentiment écrasant de futilité.

Une scène du film «About Endlessness».

(Photos de Magnolia)

L’absence de Dieu, le traumatisme de la guerre, le poids de l’histoire: aucune de ces idées n’est nouvelle pour Andersson, un fait qui réaffirme la sagesse du titre de ce film. Mais la grandeur implicite de ces thèmes est dissipée, encore et encore, par la légèreté exquise de son toucher et la tendresse surprenante de son regard. «About Endlessness» est, à certains égards, une mosaïque d’humiliation, de misère et de désespoir, qu’il s’agisse d’un crachat domestique vicieux qui éclate en public ou d’un homme qui pleure bruyamment à lui-même dans un bus bondé. Mais la souffrance qui émerge et est parfois ignorée dans ces moments – Andersson est, entre autres, l’un des grands chroniqueurs du cinéma de l’apathie des spectateurs – est néanmoins contrebalancée par une prise de conscience des petites miséricordes rédemptrices de la vie. L’infini ne signifie pas nécessairement le désespoir.

Il y a des moments dans ce film où vous aurez du mal à ne pas sourire, comme la scène où trois jeunes femmes éclatent dans une danse spontanée près d’un café au bord de la route. Ou celle dans laquelle un homme, marchant avec sa jeune fille sous la pluie, s’agenouille pour attacher sa chaussure (un contrepoint exquisement tacite à une scène antérieure d’une femme se cassant le talon en se promenant). Et puis il y a ce dentiste susmentionné, dont la frustration, bien que difficilement injustifiée, peut l’aveugler sur la beauté très réelle au milieu de lui. Je n’en dirai pas plus. Mais dans le monde de «About Endlessness», c’est-à-dire notre monde, vous pouvez aller noyer vos chagrins et tomber directement dans une vision du sublime.

‘À propos de l’infini’

En suédois avec sous-titres anglais

Non classé

Temps d’exécution: 1 heure, 16 minutes

En jouant: Commence le 30 avril, Laemmle Royal, West LA; Laemmle Playhouse 7, Pasadena; Centre-ville de Laemmle, Encino; également sur Laemmle Virtual Cinema et VOD

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));