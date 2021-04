Une autre mise à jour importante de la vérification des stimuli dont vous voudrez être conscient – .

Il s’agissait d’une mise à jour inévitable du contrôle de relance qui allait arriver à un moment donné, et maintenant il semble que le moment soit arrivé: l’IRS aurait envoyé le dernier lot de 1400 dollars de paiements découlant de la législation de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars à laquelle le président Biden a signé la loi il y a un peu plus d’un mois maintenant.

Les bénéficiaires des prestations d’Anciens Combattants devraient recevoir leur chèque de relance de 1 400 $ aujourd’hui, ce qui marque le décaissement final des paiements de relance. Selon l’IRS, les bénéficiaires de cette série de chèques comprennent «les anciens combattants et leurs bénéficiaires qui reçoivent des paiements de prestations d’indemnisation et de pension (C&P) qui ne produisent normalement pas de déclaration de revenus», la plupart de ces chèques étant distribués sous forme de dépôt direct électronique. après le lancement du processus à la fin de la semaine dernière.

Nous attendons toujours des nouvelles de l’IRS quand un décaissement de chèques papier commencera dans le cadre de cette dernière série de chèques de relance. La façon de vérifier le statut du paiement, cependant, est la même que cela a toujours été – en utilisant le portail «Get My Payment» disponible via le site Web de l’IRS.

L’IRS a déclaré le 30 mars que la plupart des bénéficiaires de prestations fédérales recevraient leur troisième paiement de relance de la même manière que leurs prestations régulières leur parviennent. Un porte-parole de la National Automated Clearing House Association, ou Nacha, a déclaré à Newsweek que les fonds devraient être disponibles et en attente sur les comptes bancaires de ces derniers bénéficiaires avant 9 heures, heure locale, aujourd’hui (14 avril).

Quiconque s’attend à recevoir des fonds dans le cadre de ce dernier lot de paiements et qui n’obtient rien aujourd’hui ne devrait pas nécessairement s’inquiéter. L’agence fiscale dit que les avantages VA peuvent plutôt être envoyés sous forme de chèque papier à certains bénéficiaires.

Voici quelques-unes de nos précédentes couvertures de relance à vérifier pour en savoir plus sur les différents aspects de ces paiements:

Certaines personnes devront peut-être retourner leurs chèques de relance de 1 400 $. Comme nous l’avons noté dans cet article, certaines personnes pourraient vouloir ou avoir besoin de retourner leur chèque de relance. Cela comprend les cas où – selon les règles de l’IRS, comme l’a noté Kiplinger – un chèque de relance a été émis à un couple marié et l’un des conjoints est décédé. Dans ce cas, le chèque doit être retourné. Vous devrez inclure une lettre expliquant la situation afin que l’IRS puisse réémettre un paiement au nom du conjoint vivant. Une mise à jour importante de la vérification des stimuli que vous devez lire dès maintenant. Dans cet article, nous expliquons comment demander le crédit de remise de récupération lorsque vous produisez vos impôts cette année. L’IRS dit que toute personne qui n’a pas reçu un premier ou un deuxième chèque de relance l’année dernière, ou qui a reçu des chèques pour des montants inférieurs à ce qu’elle aurait dû, peut être éligible à ce crédit. Ces deux premiers chèques étaient essentiellement des paiements anticipés du crédit que vous pouvez recevoir en totalité en produisant une déclaration de revenus fédérale 2020.

