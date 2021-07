Une autre nouvelle fonctionnalité de confidentialité vient de frapper votre iPhone, mais cette fois, elle vient de Google

Apple a placé la barre haute lorsqu’il a fait de la confidentialité une caractéristique essentielle de ses produits il y a quelques années. Qu’il s’agisse de matériel comme l’iPhone ou de logiciels comme iOS, Apple a développé de nouvelles fonctionnalités qui peuvent protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. À son tour, cela a exercé une pression massive sur les concurrents pour qu’ils correspondent à ses caractéristiques ou au moins prétendent qu’ils se soucient de la confidentialité. Google est l’un d’entre eux, et le géant de la recherche a renforcé les fonctionnalités de confidentialité dans ses propres produits ces dernières années. L’une des dernières fonctionnalités d’amélioration de la confidentialité a été annoncée lors de l’I/O 2021 et arrive en premier sur l’iPhone. Vous pouvez supprimer immédiatement les 15 dernières minutes de votre historique de recherche Google sur les appareils iOS.

Google a écrit quelques articles de blog plus tôt cette semaine, récapitulant les récentes fonctionnalités axées sur la confidentialité que la société a récemment dévoilées. L’intérêt renouvelé de Google pour la confidentialité est le bienvenu. Mais cela ne fait pas oublier les problèmes de violation de la vie privée de Google du passé. Cela ne change pas non plus le fait que certaines des fonctionnalités de confidentialité de Google continuent d’être controversées. Et Google n’a pas encore vraiment égalé ce que fait Apple sur iOS avec ses fonctionnalités anti-pistage qui sont devenues le plus grand cauchemar de Facebook.

Pourquoi les 15 dernières minutes de votre historique de recherche Google sont importantes

La recherche Google est le produit le plus important de Google et que les gens utilisent sur tous les appareils. Les requêtes que les gens alimentent aident les algorithmes de suivi de Google à apprendre ce que vous voulez sur Internet. Plus vous utilisez la recherche Google, plus vous donnez de points de données à Google.

Google a annoncé lors de l’I/O qu’il autoriserait les utilisateurs à supprimer les 15 dernières minutes de leur historique de recherche Google. La fonctionnalité est censée fournir aux utilisateurs un contrôle plus granulaire sur leurs données. Vous pouvez déjà choisir de supprimer automatiquement vos données à des intervalles définis de trois à 36 mois. Mais cela pourrait ne pas être suffisant pour la plupart des gens. Ces « anciennes » données peuvent même ne pas être pertinentes pour Google, donc les supprimer ne semble pas faire trop pour protéger l’utilisateur.

Mais supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche Google semble beaucoup mieux. Vous pourriez vous habituer à supprimer tout ce que vous recherchez en ligne avec l’application Recherche Google maintenant que la fonctionnalité est en place. De cette façon, vous effaceriez votre historique de recherche plus souvent et dissocierez certaines des choses que vous recherchez sur Internet de votre profil. Cela pourrait devenir une alternative à la recherche incognito ou à la déconnexion de vos comptes Google.

Comment supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche Google sur iPhone. Source de l’image : Google

Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de confidentialité de Google sur iPhone

Pour supprimer vos 15 dernières minutes d’historique de recherche Google sur iPhone, vous devez être un utilisateur de l’application Google. Si l’application n’est pas installée sur iOS, vous pouvez rechercher des éléments en ligne à l’aide d’un autre navigateur. Et peut-être que vous ne comptez même pas sur la recherche Google.

Si vous avez installé l’application Google, vous pouvez appuyer sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et rechercher l’option de menu Supprimer les 15 dernières minutes comme indiqué ci-dessus.

Android à suivre

Pendant que vous y êtes, vous souhaiterez peut-être effectuer un contrôle de confidentialité sur l’ensemble de votre compte Google. Vous voudrez peut-être désactiver l’historique des recherches et faire la même chose avec les données de localisation. Google explique toutes les nouvelles fonctionnalités de confidentialité sur ce lien, y compris un récapitulatif du contrôle de confidentialité et du contrôle de sécurité, des fonctionnalités qui peuvent encore améliorer votre confidentialité et votre sécurité.

Consultez également ce blog Google qui récapitule toutes les fonctionnalités récentes de Google en matière de confidentialité.

Il est certainement étrange que Google permette aux utilisateurs d’iPhone de supprimer 15 minutes de leur historique de recherche Google avant Android. Mais la fonctionnalité sera déployée sur le propre système d’exploitation de Google “plus tard cette année”.

