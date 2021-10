Une autre occasion manquée pour la Belgique

11/10/2021 à 20h08 CEST

Le but controversé de Mbappé qui a donné le titre à la France, l’apparition de jeunes pour montrer que l’Espagne a beaucoup à dire dans les années à venir, l’Italie affronte la Coupe du monde au Qatar avec espoir… Et la Belgique qui ne sait pas comment s’en débarrasser de l’heureux affiche d’éternel aspirant. Car c’est ce qu’a été la sélection des « diables rouges » ces dernières années, une équipe pleine de grands joueurs qui sont toujours restés avec le « et si… » et sur le point de concourir pour les titres.

Sans se qualifier aux Coupes du monde 2006 et 2010 et aux Coupes d’Europe 2008 et 2012, tombant quatrième de la Coupe du monde 2014 et de l’Euro 2016, troisième de la Coupe du monde 2018 en Russie, perdant à nouveau en quarts de finale de l’Euro 2020. .. Le sentiment que les Belges ont donné, nommément, est qu’ils sont toujours restés avec du miel sur les lèvres, sachant qu’ils avaient l’équipe pour aller plus loin et concourir pour de plus grandes choses que d’essayer d’aller le plus loin possible..

La Ligue des Nations était encore un trophée mineur par rapport à l’Euro ou à la Coupe du monde, mais au moins c’était un titre pour lequel il valait la peine de se battre. La Belgique a cru en lui, mais est de nouveau sortie d’une finale et a offert une nouvelle opportunité de mettre la touche finale à une génération unique de joueurs. De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois, Tielemans, Witsel, Carrasco… Les ‘Red Devils’ pourront difficilement répéter un lot d’un tel talent que celui qu’ils ont eu au cours de cette décennie, réunissant certains des meilleurs joueurs du monde.

C’est pourquoi tomber dans la Ligue des Nations a été, peut-être, l’avant-dernière opportunité que cette génération avait de pouvoir soulever quelque chose et ainsi se souvenir dans les livres d’histoire du football. La dernière sera sans doute la Coupe du monde au Qatar 2022. Là, des joueurs comme Hazard ou De Bruyne, déjà trentenaires, auront leur dernière chance.