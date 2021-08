Une autre olympienne avoue qu’elle était au bord de la dépression

Le danois Emily Kristine Pedersen, deuxième du tournoi olympique de golf féminin de Tokyo 2020, a avoué ce jeudi qu’elle traversait une période d’anxiété et était au bord de la dépression, ce qui l’a fait faire une pause en 2020.

“J’avais du mal à faire la différence entre la golfeuse Emily et la personne Emily. J’avais un psychologue du sport – je le fais toujours – et il m’a en fait recommandé d’aller voir un psychologue clinicien. Alors je l’ai fait, et après un long moment ensemble, il m’a dit que j’avais de l’anxiété et comment la dépression a commencé», a-t-il révélé après le deuxième tour.

“Non seulement elle était bonne au golf ; il a dû apprendre cela pour gagner cette confiance intérieure. D’une certaine manière, je suis content d’avoir traversé une période aussi difficile car cela m’a permis d’apprendre sur moi-même“il ajouta.

A égalité pour la deuxième place, en plus de l’Indienne Aditi Ashok, avec sa compatriote Nanna Koerstz Madsen, elle a déclaré : “C’est fou que les deux Danoises soient en haut. Bien sûr, j’essaie toujours de battre tout le monde, mais c’est bien de voir que Nanna est aussi là-haut. C’est très bon pour le golf danois“.

“Je pense que le (golf) est le quatrième sport le plus important au Danemark. Nous produisons beaucoup de bons et talentueux joueurs, si vous pensez à notre petite taille et combien sont sur le Tour et gagnent. Le golf danois se développe et c’est très bien”, a-t-il ajouté.

Sur sa relation avec Koerstz Madsen, il a commenté : “Nous jouons au golf junior ensemble. En fait, nous sommes du même club. Nos parents habitent à 500 mètres l’un de l’autre. Nous avons grandi ensemble et nous nous sommes suivis tout le temps“.

“Nous nous sommes toujours mis la pression. J’avais 10 ans et Nanna 12 quand nous avons commencé et nous nous sommes toujours mis la pression. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes tous les deux si bons”, a-t-il déclaré.