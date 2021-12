Une autre (oui, une autre) rumeur sur Google Pixel Watch est là

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Un nouveau rapport affirme que Google développe une smartwatch interne de marque Google, qui pourrait faire ses débuts l’année prochaine. La smartwatch offrirait un suivi de la condition physique de base et une autonomie d’une journée et serait en concurrence avec l’Apple Watch. La montre Google ne doit pas être confondue avec la montre connectée Wear OS de Fitbit, qui a été taquinée lors de Google I/O 2021.

Il est presque risible de voir combien de rumeurs Google Pixel Watch ont eu lieu au fil des ans. Reste à savoir si Google a réellement travaillé et mis au rebut des dizaines de montres intelligentes internes, mais le fait est que nous n’avons toujours rien vu de proche d’une montre Google Pixel Watch réelle à ce jour.

Business Insider affirme maintenant que Google travaille actuellement sur une montre connectée interne qui pourrait être la Google Pixel Watch recherchée par Internet depuis 2014. Non, vraiment cette fois. S’il te plaît, arrête de rire.

Selon le rapport, la supposée montre intelligente interne de Google – nom de code « Rohan » – servirait de vitrine principale pour les efforts logiciels et matériels de Google Wear OS, de la même manière que les téléphones Google Pixel présentent Android proprement dit. Pour être clair, Rohan n’est qu’un nom de code pour l’appareil ; il n’y aurait pas encore de nom officiel pour l’appareil.

Le rapport Insider affirme que l’appareil aura un visage rond et n’aura « pas de lunette physique ». Il faudra également une charge quotidienne. Une source Insider a déploré que les vitesses de charge de la montre soient lentes.

Fonctionnalités de « Rohan » et conflit avec Fitbit

La nouvelle smartwatch serait censée offrir des fonctionnalités de base de suivi de la condition physique et de la santé, comme le suivi des pas et un moniteur de fréquence cardiaque. Selon des sources parlant à The Verge, la smartwatch pourrait coûter « plus qu’un Fitbit » et concurrencer directement l’Apple Watch. Si la montre Google devait coûter plus cher que, disons, la Fitbit Sense, nous pourrions envisager un prix de 350 $ à 400 $ pour le portable de Google. C’est le prix du modèle de base des montres Apple.

Le portable « Rohan » fabriqué par Google offrirait soi-disant un suivi d’activité de base et une autonomie d’une journée.

Notamment, cette smartwatch ne doit pas être confondue avec la prochaine smartwatch de Fitbit alimentée par Wear OS, qui a été taquinée à Google I/O cette année. Parallèlement à cette montre Google, la société prévoit également de lancer une sorte d’intégration Fitbit dans Wear OS, sous le nom de code « Nightlight ». Lors de la conférence des développeurs de Google, il a montré des images conceptuelles de l’application Today de Fitbit et des minutes de zone active fonctionnant sur Wear OS. Cependant, nous ne savons pas si ce sont les intégrations Fitbit que Google prévoit.

Les dirigeants de Google auraient déclaré aux employés qu’ils prévoyaient de lancer la montre intelligente dans le courant de 2022.

Extérieurement, les plans portables de Google semblent être partout. La société vient de valider un achat de 2,1 milliards de dollars de Fitbit, qui continuera à fabriquer des trackers de fitness et des montres connectées sous son propre nom. Si ces nouvelles rumeurs s’avéraient vraies, Google n’investirait pas seulement dans son propre matériel de montre connectée de marque Google, il pousserait également le matériel Fitbit en même temps, sans parler du développement de Wear OS 3 sur son propre smartwatch, Wear OS 3 sur des appareils tiers et le système d’exploitation de Fitbit bénéficiant de droits acquis qui alimente les appareils Sense et Versa 3. Tout semble un peu brouillon.

Si nous entendons d’autres rumeurs de montres Google, nous vous tiendrons au courant.

