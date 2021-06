Une autre personne avale accidentellement un AirPod, fonctionne toujours après avoir été «récupérée»

L’histoire d’un autre AirPod disparu a récemment fait surface et il s’avère que cet homme du Massachusetts n’est pas le premier à avoir vécu le « perdant » de cette façon. Voici l’histoire de la façon dont Bradford Gauthier s’est rendu compte qu’il avait avalé un AirPod dans son sommeil et comment un médecin l’a sorti.

Au cours du week-end, Bradford a partagé avec le Guardian son expérience en avalant un AirPod en février. Comme le cas similaire que nous avons vu en 2019, il s’est également endormi avec ses AirPod dans…

J’étais épuisé, mais c’est mon habitude de regarder des films sur mon téléphone pendant que je m’endors. J’ai mis un favori – la version des années 1980 de The Thing, avec Kurt Russell. C’est l’histoire de chercheurs en Antarctique progressivement repris par un extraterrestre malveillant. Moins de 10 minutes après le générique d’ouverture, je pouvais à peine garder les yeux ouverts. La prochaine chose que je savais, quatre heures s’étaient écoulées, ma femme, Heather, dormait à côté de moi et le film était terminé depuis longtemps. Groggily, j’ai retiré mon téléphone de l’oreiller et j’ai retiré le casque sans fil AirPod d’une oreille – l’autre était tombée et je ne pouvais pas le trouver.

Le premier signe de problème est apparu lorsqu’il a essayé de prendre un verre au milieu de la nuit.

Encore à peine éveillé, je me dirigeai vers la salle de bain pour une gorgée d’eau, mais je ne pouvais pas avaler correctement. Ma gorge s’est remplie d’eau, mais elle ne voulait pas descendre – j’ai dû me pencher au-dessus de l’évier et laisser l’eau s’écouler. C’était bizarre et alarmant, mais j’étais si fatigué que je me suis remis au lit.

Dans la matinée, il a de nouveau cherché son AirPod manquant mais n’a pas pu le trouver et la batterie était morte, donc Find My AirPod n’a pas pu fonctionner.

Beaucoup plus de neige était tombée pendant la nuit, et je suis sorti avant le petit déjeuner pour reprendre le pelletage, m’arrêtant au bout d’une heure environ pour boire un verre d’eau. Encore une fois, je ne pouvais pas avaler mais je n’étais pas inquiet – je pensais juste que ma gorge était anormalement sèche et que la difficulté passerait. « Au fait, dis-je en repartant, j’ai perdu un de mes écouteurs. Est-ce que quelqu’un l’a vu ?”

C’est finalement le fils de Bradford qui a eu l’idée qu’il l’avait avalé.

Pendant que je déblayais la neige, Heather et mon fils, Owen, ont fouillé la chambre à fond, soulevant même le matelas. “Hé,” dit Owen, “peut-être que tu l’as avalé dans ton sommeil?” Nous avons tous ri, mais quelques minutes plus tard, après qu’une autre gorgée d’eau soit revenue directement, nous avons commencé à nous demander s’il était sur quelque chose. J’avais également pris conscience d’une légère pression au milieu de ma poitrine – juste un léger inconfort, rien qui aurait normalement causé de l’inquiétude. Mais les preuves commençaient à s’accumuler. “Vous devez le faire vérifier”, a déclaré Heather.

Le médecin de la clinique sans rendez-vous doutait que Bradford l’ait réellement avalé, mais a fait une radiographie pour voir ce qui se passait.

Au centre sans rendez-vous, la réceptionniste m’a demandé mes symptômes. Ma réponse a été accueillie avec un regard perplexe et le médecin qui m’a examiné était incrédule. Elle a dit que les personnes avec un objet logé dans la gorge ressentent généralement beaucoup de douleur, et qu’il semblait peu probable que j’aie pu avaler par inadvertance un morceau de plastique d’un pouce et demi de long. J’ai été laissé à moi-même alors qu’elle allait examiner les résultats d’une radiographie de précaution. L’expression du docteur à son retour était inestimable. “Eh bien, je vais être damné,” dit-elle. Elle m’a conduit à son poste de travail, qui était entouré de personnel médical. Sur l’écran se trouvait une image claire de mes côtes et, garée entre elles à 45 degrés, la forme indubitable de l’AirPod manquant.

Bradford note que même si tout cela semblait comique, c’était aussi sérieux avec plusieurs complications potentielles.

L’AirPod semblait être fermement coincé dans le côté de mon œsophage, mais il était toujours possible qu’il bloque les voies respiratoires. S’il est ingéré, il pourrait soit passer inoffensif dans mon système, soit se loger dans mes intestins, ce qui impliquerait une intervention chirurgicale. Il y avait aussi une légère possibilité que l’appareil se rompe, et je ne voulais pas essayer de digérer une batterie lithium-ion.

Dans le cas de 2019 que nous avons vu, la personne a passé l’AirPod “naturellement”. Mais dans ce cas, pour le faire retirer, une procédure a été effectuée avec un « attachement lasso ».

Heather m’a conduit au centre d’endoscopie, où l’AirPod a été récupéré par la bouche à l’aide d’un tube avec un attachement lasso. C’était extrêmement inconfortable, mais j’étais sous sédation et donc seulement à moitié éveillé. Quelques minutes plus tard, on m’a donné l’AirPod dans un petit sac soigné.

Comme nous l’avons vu avec le dernier cas d’AirPod avalé, Bradford a fonctionné après avoir été extrait de son œsophage 😅.

Je l’ai essayé dès que je suis rentré chez moi. Cela fonctionne bien, même si le microphone est moins fiable qu’il ne l’était. Je ne saurai jamais avec certitude comment j’ai réussi à l’avaler ; ma théorie est qu’il est tombé sur l’oreiller, s’est retrouvé à côté de ma bouche et a été aspiré quand j’ai bâillé. Rétrospectivement, je suis content que la tentative de « trouver mon AirPod » n’ait pas fonctionné – j’aurais paniqué si ma gorge avait bipé.

