Une autre personne vaccinée contracte une variante Omicron, cette fois dans le Colorado

Une femme du Colorado entièrement vaccinée qui a récemment voyagé en Afrique du Sud a été diagnostiquée avec la variante omicron de COVID-19, ajoutant à la liste croissante des personnes vaccinées qui ont rencontré la nouvelle variante.

Le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado a confirmé le premier cas de la variante omicron dans le Colorado, selon les médias locaux. La personne qui a contracté la variante est décrite comme une femme adulte entièrement vaccinée.

La femme vaccinée du Colorado qui a contracté le virus avait récemment voyagé en Afrique du Sud et présente maintenant des symptômes mineurs à la maison. Bien qu’elle soit considérée comme complètement vaccinée, la femme n’a pas reçu de troisième dose du vaccin communément appelé injection de rappel.

Bien que la variante omicron ait été détectée chez une personne vaccinée dans l’État, le gouverneur démocrate du Colorado Jared Polis a exhorté ses électeurs à adopter les vaccins controversés en réponse à la nouvelle.

Dans un tweet mettant en garde contre la variante omicron, qui a été presque universellement décrite comme présentant des symptômes bénins, Polis a ordonné aux habitants du Colorado d’embrasser la peur du virus.

Tendance :

Mark Meadows « coopère » avec la commission 1/6 au milieu de questions à son sujet, conseillant l’association à but non lucratif d’Epstein Brother

Polis a ordonné: «Il est particulièrement essentiel que les Coloradans fassent preuve de prudence et se fassent vacciner, reçoivent une dose de rappel, portent un masque dans les espaces publics intérieurs, limitent les grands rassemblements, se fassent tester les mains s’ils présentent des symptômes ou ont été exposés, et pratiquent des exercices physiques. distanciation. »

Il est particulièrement essentiel que les Coloradans fassent preuve de prudence et se fassent vacciner, reçoivent une dose de rappel, portent un masque dans les espaces publics intérieurs, limitent les grands rassemblements, se lavent les mains fréquemment, se fassent tester s’ils présentent des symptômes ou ont été exposés, et pratiquent la distanciation physique. pic.twitter.com/cFthqfankw – Gouverneur Jared Polis (@GovofCO) 2 décembre 2021

À l’origine, quatre personnes atteintes de la nouvelle variante ont été détectées au Botswana. Dans une déclaration du gouvernement du Botswana, il a été établi que les personnes infectées étaient des voyageurs diplomatiques et qu’elles étaient complètement vaccinées au moment où elles ont contracté le virus. Leurs symptômes ont été décrits comme légers. Comme le rapporte le fichier national :

Dans un communiqué publié le 25 novembre 2021, le gouvernement du Botswana a reconnu que « quatre (4) cas d’une nouvelle variante de COVID-19 » désormais connue sous le nom d’Omicron « ont été signalés et enregistrés » le 22 novembre. « Le rapport préliminaire a révélé que tous les quatre avaient été complètement vaccinés contre le COVID-19 », a rapporté le gouvernement du Botswana. La nation africaine a confirmé que des procédures de recherche des contacts étaient en place et a nié les rapports locaux « associant ces cas au statut séropositif des participants ».

Lorsqu’une personne a contracté la variante omicron en Californie, elle aussi était apparemment un voyageur récent qui était complètement vacciné, mais n’avait pas encore reçu une troisième dose du vaccin. Les symptômes de cette personne ont également été décrits comme bénins, et les informations sur cette personne – la première à avoir le virus aux États-Unis – ont été confirmées par Anthony Fauci.

Lorsque la nouvelle de la variante omicron a éclaté, l’animateur radio d’Infowars Harrison Smith a suggéré qu’elle devrait s’appeler « La variante vaccinée ».

Puisqu’il a d’abord été découvert chez des personnes vaccinées, je pense que c’est un nom approprié. Si nous pouvions amener les gens à commencer à l’appeler ainsi dès maintenant, ce serait une énorme victoire sur la perception du public. – Harrison Hill Smith (@Harrison_of_TX) 26 novembre 2021

Malgré la variante omicron faisant surface à plusieurs reprises chez les individus vaccinés, les démocrates, dont Joe Biden et le chef de cabinet de la Maison Blanche Ron Klain, le conseiller clé de Biden, ont souligné que davantage de vaccinations étaient la seule solution possible.

En rapport:

Fauci confirme que la première personne avec la variante Omicron aux États-Unis a été entièrement vaccinée et a présenté des symptômes légers

Klain est allé plus loin que Biden et a exhorté tous les Américains de plus de 18 ans à recevoir une dose de vaccin « de rappel » dès que possible.

Si vous avez plus de 18 ans et avez été vacciné avant le 1er juin, allez chercher votre rappel. https://t.co/wxiZ23jIn8 – Ronald Klain (@WHCOS) 1er décembre 2021