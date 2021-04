Une autre photo sommaire nous donne un aperçu des nouvelles couleurs printanières des coques MagSafe pour iPhone 12

Plus tôt ce mois-ci, des rumeurs ont commencé à circuler sur le Web selon lesquelles Apple prévoyait un rafraîchissement printanier pour sa gamme d’accessoires. Plus précisément, les coques MagSafe de l’iPhone 12 devraient recevoir quatre nouvelles couleurs. Maintenant, une autre photo sommaire nous donne un aperçu de plus près à quoi devraient ressembler ces nouveaux boîtiers MagSafe.

La photo a été partagée pour la première fois sur Twitter par un utilisateur anonyme identifié comme «Tommy Boi», qui a rejoint de manière intéressante le réseau social ce mois-ci juste pour partager l’image. Selon l’utilisateur, ce sont les nouvelles couleurs printanières des coques en silicone iPhone 12 avec MagSafe. Les couleurs correspondent aux images précédentes partagées par Duan Rui il y a quelques jours.

Les noms des nouvelles couleurs sont encore inconnus, mais ils ressemblent à de la pêche ou du sable, du vert menthe, une nouvelle nuance de bleu et un violet foncé. Un rapport précédent mentionnait qu’une cinquième nouvelle couleur devrait être introduite avec l’actualisation, mais il n’y a pas d’autres détails à ce sujet.

Jon Prosser a retweeté l’image sur son Twitter en affirmant que ces cas semblent être des répliques identiques des cas à venir d’Apple, mais il ne serait pas surprenant que ces cas divulgués soient les cas officiels.

Apple présente généralement de nouvelles couleurs pour ses étuis iPhone et iPad ainsi que pour les bracelets Apple Watch en mars pour correspondre à la saison printanière. Cependant, malgré les rumeurs, de nouveaux accessoires n’ont pas encore été publiés. Comme la société devrait sortir de nouveaux modèles d’iPad Pro plus tard ce mois-ci, il est probable que les nouveaux accessoires arriveront dans les magasins en même temps.

