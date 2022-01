Une autre phrase du TSJC oblige à enseigner 25% d’espagnol dans un institut de Vila-seca

01/04/2022 à 20:58 CET

Montse Baraza

La Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) a émis un nouveau jugement sur l’utilisation de l’espagnol dans les écoles catalanes. A cette occasion, c’était en rapport avec Institut Ramon Barbat de Vila-seca (Tarragone). La décision tient compte de la plainte d’une famille et oblige ce centre à donner 25% des cours en espagnol dans la classe que fréquente l’élève.

Les juges font partiellement droit au pourvoi de la famille et ordonner que l’élève et son groupe de classe reçoivent un enseignement « qui inclut l’espagnol comme langue véhiculaire dans une proportion raisonnable.» Il ajoute qu’en l’absence de l’Administration précisant un pourcentage, celui-ci «est fixé à 25 % des heures d’enseignement» et exhorte l’institut à «adapter le projet linguistique» à cet arrêté.

L’Assemblée pour une école bilingue (AEB) a salué la décision du tribunal.

🔴 On démarre 2022 avec un nouveau projet linguistique déclaré illégal par @tsj_cat 🔴L’@insbarbat de Vila-Seca doit adapter son projet pédagogique et inclure les deux langues officielles comme langues véhiculaires ✅Le courage de la famille et @AEBCatalunya ont rendu cela possible pic.twitter.com/LA95Oc8BsW – AEB Catalunya (@AEBCatalunya) 4 janvier 2022

En décembre dernier, le TSJC a déjà prononcé une peine similaire dans une école de Cubelles. Et auparavant, dans un autre de Canet de Mar.